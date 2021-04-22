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    Как в Казахстане поддерживают волонтерскую деятельность

    22 Апреля 2021, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Вера Ким рассказала, как государство поддерживает волонтерскую деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Закон «О волонтерской деятельности» в данный момент носит рамочный характер и изначально не предполагал дополнительного финансирования. На этот момент важно было определиться с единым понятийным аппаратом и структурой волонтерской деятельности. Каждый желающий имел возможность обсуждения данного законопроекта. Было проведено достаточно большое количество различных площадок с разными группами», - рассказала Вера Ким во время брифинга в СЦК.

    «В мае 2019 года в Костанае на Казахстанско-российском молодежном форуме Президент страны поддержал инициативу всех волонтерских организаций. Мы были, честно говоря, удивлены и одновременно счастливы, когда нашу инициативу об объявлении 2020 года Годом волонтера, поддержал Президент страны», - отмечает Вера Ким.

    По словам депутата, государственная политика по поддержке волонтерской деятельности сегодня активно развивается. В этих целях при Министерстве информации и общественного развития РК создана рабочая группа по совершенствованию законодательства.

    «Была разработана концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности». По данным МИОР РК, законопроект поступит в работу в Мажилис Парламента осенью этого года», - сообщила В. Ким.

    Она напомнила, что в целях системного развития волонтерства была запущена работа республиканского фронт-офиса волонтеров, который возглавила Национальная волонтерская сеть.

    «В свою очередь фронт-офис стал единым центром координации деятельности 17 региональных офисов по самым различным направлениям в деятельности волонтерства. Также активизирована работа единой онлайн-платформы волонтеров qazvolunteer.kz. На данный момент на ней зарегистрировано более 47 тысяч волонтеров и трех тысяч различных волонтерских организаций и тех организаций, кто сегодня нуждается в помощи волонтеров», - отметила депутат.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис НПО Другие государственные органы Общество Волонтёрство
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