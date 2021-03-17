Как в Казахстане планируют провести перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал, как планируется провести перепись населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Кайрат Келимбетов, вопрос по проведению переписи недавно был рассмотрен на Высшем совете по реформам.

«Исходя из наших прогнозов, пока принято решение по ситуации, в том числе эпидемиологической, что перепись будет проведена с 1 сентября до конца октября. То есть, порядка два месяца займет перепись. Создана специальная государственная комиссия по проведению переписи, которую возглавил первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов. Проведено уже несколько заседаний комиссии», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Кайрат Келимбетов.

Перепись населения начнется 1 сентября 2021 года. Он также рассказал об отличиях переписи населения в текущем году.

«Перепись будет максимально цифровизованной, то есть с 1 сентября до 15 октября будет открыт специальный сайт Бюро по национальной статистике - sanaq.gov.kz, который позволит в онлайн-режиме ответить на все вопросы в рамках переписи. Уже в последние две недели октября непосредственно интервьюеры будут обходить дома наших граждан и через планшеты заполнять в удобной форме», - отметил К. Келимбетов.

«В целом, мы готовимся к проведению к переписи. Были выделены в свое время соответствующие средства, они зарезервированы и в рамках уточнения бюджета также будут выделены в Бюро по национальной статистике, в основном на заработную плату тех людей, которые будут заниматься проведением статистики», - добавил глава Агентства.

По сообщению Кайрата Келимбетова, первые результаты планируемой переписи планируется получить до конца года.