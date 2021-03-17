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Как в Казахстане планируют провести перепись населения

17 Марта 2021 14:42
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Как в Казахстане планируют провести перепись населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов рассказал, как планируется провести перепись населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировал Кайрат Келимбетов, вопрос по проведению переписи недавно был рассмотрен на Высшем совете по реформам.

«Исходя из наших прогнозов, пока принято решение по ситуации, в том числе эпидемиологической, что перепись будет проведена с 1 сентября до конца октября. То есть, порядка два месяца займет перепись. Создана специальная государственная комиссия по проведению переписи, которую возглавил первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов. Проведено уже несколько заседаний комиссии», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Кайрат Келимбетов.

Перепись населения начнется 1 сентября 2021 года. Он также рассказал об отличиях переписи населения в текущем году.

«Перепись будет максимально цифровизованной, то есть с 1 сентября до 15 октября будет открыт специальный сайт Бюро по национальной статистике - sanaq.gov.kz, который позволит в онлайн-режиме ответить на все вопросы в рамках переписи. Уже в последние две недели октября непосредственно интервьюеры будут обходить дома наших граждан и через планшеты заполнять в удобной форме», - отметил К. Келимбетов.

«В целом, мы готовимся к проведению к переписи. Были выделены в свое время соответствующие средства, они зарезервированы и в рамках уточнения бюджета также будут выделены в Бюро по национальной статистике, в основном на заработную плату тех людей, которые будут заниматься проведением статистики», - добавил глава Агентства.

По сообщению Кайрата Келимбетова, первые результаты планируемой переписи планируется получить до конца года.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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