Как в Казахстане намерены выводить из тени предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены выводить из тени предпринимателей, рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение оптимизированного цифрового торгового процесса позволит вывести из тени недобросовестных предпринимателей. Будут проработаны вопросы цифровизации бизнеса в стационарных объектах торговли и услуг», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

При этом министр добавил, что решение вопросов стабилизации цен на товары, возможности качественного прогноза будущих цен и их страхования продолжится в рамках мер по развитию биржевой торговли.

«По нашим оценкам, дополнительный объем налоговых поступлений за счет вывода из тени составит порядка полутора трлн. тенге. Также предполагается создание многоформатной торгово-распределительной инфраструктуры. Для этого будет создана сеть оптово-распределительных и агрологистических центров, которые позволят производителям организовать хранение, упаковку и поставку своей продукции на внутренний и внешние рынки», - пояснил Бахыт Султанов.