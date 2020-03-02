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Как в Казахстане намерены выводить из тени предпринимателей

2 Марта 2020 11:40
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Как в Казахстане намерены выводить из тени предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены выводить из тени предпринимателей, рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обеспечение оптимизированного цифрового торгового процесса позволит вывести из тени недобросовестных предпринимателей. Будут проработаны вопросы цифровизации бизнеса в стационарных объектах торговли и услуг», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

При этом министр добавил, что решение вопросов стабилизации цен на товары, возможности качественного прогноза будущих цен и их страхования продолжится в рамках мер по развитию биржевой торговли.

«По нашим оценкам, дополнительный объем налоговых поступлений за счет вывода из тени составит порядка полутора трлн. тенге. Также предполагается создание многоформатной торгово-распределительной инфраструктуры. Для этого будет создана сеть оптово-распределительных и агрологистических центров, которые позволят производителям организовать хранение, упаковку и поставку своей продукции на внутренний и внешние рынки», - пояснил Бахыт Султанов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Малый бизнес, Экономика, Цены и тарифы,
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Автор:

Серик Сабеков

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