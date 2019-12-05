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вчера 18:42
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Как в Казахстане намерены совершенствовать процедуру определения банкротства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов Алихан Смаилов выступил в Сенате с законопроектом, направленным на совершенствование процедур реабилитации и банкротства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Глава государства в сентябре прошлого года на открытии третьей сессии шестого созыва Парламента отметил необходимость совершенствования процедур реабилитации и банкротства. Во исполнение поручения министерством разработан проект Закона. На сегодня процедуру банкротства проходят порядка 4 тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий – в стадии реабилитации. Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената, озвучивая законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте».
По его словам, действующий Закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес и в каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкротом.
«Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам. Аналогично при применении реабилитации. В каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник - является платежеспособным или не доказал наличие ресурсов для восстановления платежеспособности. Предлагаемый законопроект направлен на решение этих проблем», - заявил зампремьера.
Одним из направлений законопроекта, по его словам, является упрощение условий для применения процедур реабилитации и банкротства.
«Законопроект предлагает в качестве основания для обращения в суд должника или кредитора с заявлением о применении реабилитации рассматривать временную неплатежеспособность. То есть должник свыше четырех месяцев не исполняет обязательства. Это отправная точка», - подчеркнул министр.
Аналогичны процедуры, отмечает спикер, и по банкротству.
«Должник вправе обратиться в суд, если наблюдается стабильное превышение обязательств над активами. Кредитор вправе обратиться в суд, если имеется судебный акт, исполнительный документ о взыскании сумм или долг признан должником. Таким образом, законопроект устраняет неопределенность, структурирует процесс, что вкупе упрощает вход в процедуры реабилитации и банкротства», - заключил А. Смаилов.
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