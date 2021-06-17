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    Как в Казахстане намерены обеспечить экспортоориентированность промышленности

    17 Июня 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, как в стране будут обеспечивать экспортоориентированность промышленности в рамках законопроекта о промышленной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По продвижению на рынках сбыта. Законопроектом в рамках обеспечения динамики развития промышленности предусмотрено направление роста вектора промышленности на экспортоориентированность и на самодостаточность национальной экономики. Экспортоориентированность промышленности будет обеспечена такими мерами как: сопровождение предприятий за рубежом, сервисной поддержкой и снятием барьеров на внешних рынках», - рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов во время обсуждения законопроекта о промышленной политике в Мажилисе.

    Он также отметил, что самодостаточность национальной экономики будет достигнута такими мерами как, национальные стандарты в закупках, гарантированный закуп, изъятия из национального режима в государственных закупках. Вопросы гарантированного закупа активно обсуждаются на всех заседаниях рабочей группы. Также предлагалось добавить понятия и нормы офтейк и офсет контрактов, которые необходимо доработать с учетом подписанного недавно закона «О закупках квазигосударственного сектора».

    Напомним, в Мажилисе обсуждается проект закона РК «О промышленной политике» в рамках реализации Послания Главы государства.

    Главной задачей законопроекта «О промышленной политике» является определение основных принципов и целей развития обрабатывающей промышленности.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Промышленность Экономика
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