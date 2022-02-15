Как в Казахстане идет подготовка к весенне-полевым работам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил глава ведомства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом. На проведение весенне-полевых работ выделен ГСМ в объеме 400 тысяч тонн по цене на 15% ниже рыночной», - рассказал на заседании Правительства министр сельского хозяйства.

Глава ведомства отметил, что достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.

«На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге. В целом, по данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн га, что на 13,5 тысяч га больше уровня 2021 года. Подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме», - добавил он.