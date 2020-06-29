Как в Казахстане будут развивать гражданское общество, рассказала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по развитию гражданского общества рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день министерством в рамках проводимой политики по развитию гражданского общества проводится ряд системных мер по трем направлениям. Первое – это создание институциональных основ развития, второе - выстраивание диалогового формата взаимодействия, третье - повышение устойчивости НПО», - сказала Аида Балаева в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

Министр добавила, что на системной основе работают устойчивые площадки - Платформа трехстороннего партнерства «ASAR», Координационный совет по взаимодействию с НПО, Мажилис общественных советов. В ноябре 2020 года планируется проведение IX Гражданского форума Казахстана.

«Неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и активизации гражданских инициатив, в связи с чем министерство проводит работу по повышению его устойчивости через развитие механизмов господдержки НПО. Ежегодно увеличиваются объёмы финансирования социальных проектов в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования», - добавила Аида Балаева.

К примеру, как отметила министр, с 2016 года грантовое финансирование увеличилось в более чем 9 раз - с 208 млн тенге до 1,9 млрд тенге.

В рамках госсоцзаказа в текущем году госорганы планируют реализовать свыше 2 тысяч социальных проектов на общую (консолидированную) сумму почти 18 млрд тенге.

Для обеспечения системного развития гражданского общества министерство при активном участии неправительственного сектора выработало комплексные меры и включило в проект Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан до 2025 года, который сейчас находится на согласовании в государственных органах. В рамках данной концепции предусмотрены системные меры для создания институциональных основ гражданского развития.



