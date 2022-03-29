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    Как в Казахстане будут поддерживать выпускников школ – призеров международных олимпиад

    29 Марта 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут поддерживать выпускников школ – призеров международных олимпиад, рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из основных показателей качества и эффективности школьного образования, в том числе, является и успешность участия наших учащихся в республиканских и международных олимпиадах. В прошлом году 26 учащихся стали победителями международных олимпиад. Буквально, в сентябре 2021 года Президентом нашей страны было дано поручение по поддержке одаренных и талантливых детей. На сегодняшний день Министерством образования и науки разрабатываются нормативно-правовые акты по поддержке таких детей. В данном случае, это разработка критериев и перечня тех олимпиад, которые будут непосредственно работать в направлении реализации этого поручения. Вместе с тем, хотелось бы сказать, что в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Послания планируется предоставление грантов победителям международных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований», – сказала Г. Каримова.

    По ее словам, предполагается введение стимулирующей финансовой поддержки победителям и призерам международных предметных олимпиад. За «золото», «серебро» и «бронзу», соответственно, в размере 1500, 1000 и 500 МРП. Для поддержки их педагогам: 150 МРП, 100 МРП и 50 МРП. При этом размеры грантов одинаковы для выпускников, становившихся призерами олимпиад в течение трех последних лет учебы в средней школе.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Олимпиада МОН Год детей
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