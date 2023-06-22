Как в Казахстане буду наказывать водителей электросамокатов за нарушение правил

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о предусмотренном наказании за нарушение правил эксплуатации электросамокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям - 593 статья КоАп, за несоблюдение правил перевозки пассажиров грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге). А также штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения — это 620 статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП», - сказал Кайсар Султанбаев в кулуарах Сената.

Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Рассматриваемым Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации, и установлением перечня запретов для водителей;

Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.