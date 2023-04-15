Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обледенели металлические конструкции на Сергеевском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеоролик, якобы снятый на мосту через реку Есиль. Видно, что конструкции гидроузла покрылись толстым слоем льда, свисают огромные сосульки. Открывающаяся картина больше похоже на кадр из фильма-апокалипсиса.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что видео действительно снято на Сергеевском водохранилище. Обледенение конструкций произошло из-за сильного ветра и резкого понижения температуры воздуха. Минувшей ночью столбик термометра в регионе опускался до минус 7-8 градусов.

«Холодный ветер дул навстречу ниспадающему потоку воды. Ветер поднимал мелкую водную пыль, она осела на металлические конструкции и замерзла. Это временное явление и опасности не представляет для сооружения. Гидроузел работает в штатном режиме», - пояснили в пресс-службе ДЧС.













Фото, видео из соцсетей