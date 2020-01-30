Как в центре космической связи «Акколь» справляются со снегопадом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обильные снегопады, штормовые ветры не мешают круглосуточной работе центра космической связи (ЦКС) «Акколь», расположенного в сосновом бору близ города Акколь Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый казахстанский наземный комплекс управления космическими аппаратами (КА) и системы мониторинга связи «KazSat» был введен в эксплуатацию в декабре 2005 года, и в этом году будет отмечаться 15-летие этого уникального центра космической связи.

Дважды день директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин докладывает руководству о работе космической системы, состоящей из двух космических аппаратов «KazSat-2», «KazSat-3» и наземного комплекса управления (НКУ) спутниками.

«Спутники работают в штатном режиме, их работу обеспечивают наши инженеры из центра управления полетами (ЦУП), центра управления мониторинга, центра аппаратно-программного и метрологического обеспечения. Сложнее всего приходится в эти дни службе эксплуатации наземной инфраструктуры из-за обильных снегопадов», - говорит директор центра космической связи «Акколь».

Территория ЦКС «Акколь», расположенного в сосновом бору, составляет несколько гектаров, площадь для уборки от снега целых 2 гектара. Учитывая, что многоквартирный жилой дом, в котором живут сотрудники, находится в нескольких километрах от ЦУПа, рабочим службы эксплуатации приходится дополнительно расчищать дорожку прямо в лесном бору.

«Действительно, такой снежной погоды с метелями не было давно. Зная капризы акмолинской зимы, наше предприятие – АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) имеет свой автопарк - снегоуборочную машину, трактор, грузовую машину. В штате нашей службы эксплуатации пять рабочих-дворников и мы работаем в особом режиме, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин к центру, а также рабочий процесс на территории центра», - рассказал руководитель службы эксплуатации инфраструктуры ЦКС «Акколь» Мурат Кусаинов.

«Сотрудники ЦКС «Акколь» поддержали челлендж «Біз біргеміз»: наши специалисты приняли участие в уборке снега на улицах города Акколь, мы посетили закрепленные за нашим коллективом малоимущие семьи, завезли машину угля и расчистили от снега их дома, и, конечно же, помогаем своим коллегам на рабочих местах - лопаты для уборки снега имеются у нас в наличии круглосуточно», - говорит с улыбкой Кайрат Тельгарин, военный инженер, прошедший школу Байконура.

По-настоящему военная дисциплина, порядок, четкие команды и их выполнение, высокий профессионализм инженеров космической связи, бережное отношение к оборудованию, хозяйский подход к вверенному участку и добрые взаимоотношения коллег – без такого принципа невозможно обеспечить четкую и слаженную работу уникального объекта – центра космической связи «Акколь», считает руководитель ЦКС «Акколь».

ЦКС «Акколь» входит в состав космической системы связи (КСС) «KazSat», состоящей из двух космических аппаратов «KazSat», «KazSat-3», и двух наземных комплексов управления в Акмолинской и Алматинской областях.

Успешную эксплуатацию первой казахстанской КСС ведет АО «Республиканский центр космической связи», которое Постановлением Правительства РК определено национальным оператором космической системы связи Республики Казахстан.