Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Как в Аулиекольском районе восстанавливают леса и строят дома для погорельцев

    15 Октября 2022, 02:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ход восстановления лесного массива, пострадавшего при крупных пожарах в сентябре в Аулиекольском районе, проинспектировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня начаты восстановительные работы, в этом году посадку планируется осуществить вдоль дороги Аулиеколь - Костанай.

    На работах по отводу и таксации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ задействовано 7 бригад (63 человека, 21 трактор) по валке, трелевке и раскряжевке леса.

    На этой недели планируется посадка березы, на следующей неделе начнется посадка сосны»,- сообщил в Instagram глава региона.


    Местными властями также планируется закуп обмундирования для работников лесной охраны - более 700 штук. Кроме этого, по информации областного акима, уже с 1 ноября будет повышена заработная плата сотрудникам лесных хозяйств.

    Осмотрел Архимед Мухамбетов и строительство жилых домов для погорельцев.

    «В 91 доме перекрыта кровля и во всех домах проведено отопление, штукатурные работы завершены. К 25 октября планируется полностью завершить и начнется заселение в дома»,- подытожил аким.

    Ранее глава региона уже анонсировал завершение в ближайшее время строительства домов, а также была продемонстрирована внутренняя отделка уже готовых домов


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экология Строительство Жилье Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Перенос VIP-терминала объяснили в аэропорту Алматы
    На развитие науки планируется направлять 0,5% стоимости ремонта и строительства дорог – КаздорНИИ
    Как готовят кадры в строительной отрасли в Казахстане
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Водители автобуса и легковушки устроили драку на дороге в Алматы
    Новости партнеров