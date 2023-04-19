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    Как в Астане планируется решить вопрос дефицита воды

    19 Апреля 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек объяснил, как в Астане планируется решить вопрос дефицита воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершается ряд важных для дальнейшего развития города инфраструктурных проектов. Это, в первую очередь, строительство ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций с общей мощностью 1130 ккал в час. Также строительство третьей насосной фильтровальной станции для подачи дополнительных 105 тысяч кубометров воды в сутки. Этот проект будет завершен в июле текущего года», - рассказал аким столицы Женис Касымбек.

    По его словам, для дальнейшей стабилизации водоснабжения приступят к реализации проектов по строительству водовода Акнуринского месторождения подземных вод, по расширению насосной станции Тельмана, а также проектированию четвертой насосной фильтровальной станции с точки забора воды от канала имени Сатбаева.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек пообещал в течение двух лет завершить проект ЛРТ.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат Вода
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