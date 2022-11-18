Как в Астане намерены бороться с переполненными автобусами

18 Ноября 2022, 09:20

18 Ноября 2022, 09:20

Как в Астане намерены бороться с переполненными автобусами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На какие маршруты наблюдается наибольшая нагрузка и планируется ли увеличить количество автобусов, ответили в компании City Transportation Systems (CTS ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным замера пассажиропотока, высокая заполняемость (выше 91%) маршрутов, была выявлена на маршрутах 15, 26, 29, 29А, 61, 37, 46, 50, 56, 51. Нами планируется увеличение количества графиков на данных маршрутах, а также на тех маршрутах, где требуется сокращение интервала. На сегодня увеличение количества графиков затруднено по причине дефицита. Однако планируется увеличение после выхода на линию нового перевозчика», - сообщили в CTS на запрос МИА «Казинформ».

Также в компании ответили, планируется ли вводить определенные новшества в общественном транспорте столицы.

«Основной целью современных технологий, применяемых в сфере общественного транспорта столицы, является безопасность граждан, снижение времени в пути, а также увеличение пропускной способности. К примеру, в целях обеспечения комфортного передвижения граждан столицы и оптимизации общественного транспорта более 1000 автобусов подключены к системе Flashnet, которая осуществляет диспетчеризацию, отчетность о движении маршрутов, динамике пассажиропотока и других показателей. Что, в свою очередь, дает возможность на постоянной основе оптимизировать маршрутную сеть в городе Астане и предлагать решения по сокращению среднего времени в пути пассажиров», - пояснили в компании.

В CTS пояснили, что, помимо этого, в тестовом режиме запущено приложение, которое объединяет в себе три сервиса, а именно: оплата проезда в общественном транспорте, паркинги и сервис по аренде велосипедов.

Сквозная авторизация позволяет пользователю отслеживать автобусы по маршруту в режиме реального времени, посмотреть доступность и забронировать парковочное место, бронировать велосипеды в одном приложении.

Как добавили в CTS, в пилотном режиме функционирует ряд проектов по обеспечению безопасности движения на дорогах, а именно метеостанции и датчики, определяющие коэффициент сцепления с дорогой.

За последние 7 лет автобусный парк города обновился на 76%. На текущий момент в столице действуют 6 автобусных парков, имеющих 1125 единиц подвижного состава.

Ранее сообщалось, что в Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов. Ожидается, что новые электроавтобусы позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках.