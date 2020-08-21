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    Как в Алматы работают мобильные передвижные пункты трудоустройства

    21 Августа 2020, 19:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали о работе мобильного передвижного пункта, где молодежь получает консультативную помощь по вопросам трудоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В микрорайоне Нуркент функционирует Центр занятости населения города, мобильный центр занятости, организованный совместно с НПП Атамекен работает Молодежный ресурсный центр. С 18 августа на базе Молодежного ресурсного центра Алатауского района функционирует мобильный передвижной пункт, где молодежь получает консультативную помощь по вопросам трудоустройства.

    Как сообщает заместитель акима Алатауского района Асель Бисенбаева, в данном пункте жители района могут получить консультативную поддержку, трудоустроиться, получить информацию о грантах, всевозможных программах поддержки.

    «Как известно, молодежь является социально-экономическим активным слоем населения, обладает инновационным и творческим потенциалом, хотя в силу своего возраста не обладает достаточным опытом в той или иной сфере профессиональной деятельности. Поэтому вопросы трудоустройства, поддержка и развитие профессиональной конкурентоспособности молодежи на рынке труда являются весьма актуальным и стратегическим приоритетом. Всем работодателям необходимы высококвалифицированные специалисты, имеющие практические навыки», — сказала Асель Бисенбаева.

    По ее словам, в этом аспекте важную роль играет программа «Молодежная практика». В рамках данной программы ведется значительная работа по приобретению выпускниками вузов и ссузов практического опыта по полученной специальности.

    В Алатауском районе за 5 дней работы в передвижной пункт по трудоустройству молодежи обратилось более 200 человек. Всем были даны разъяснения, по результатам которых 85 человек изъявили желание трудоустроиться на общественные работы и около 50 отправились в Центр занятости за направлением на молодежную практику. В целом, в Алатауском районе с начала года через Центр занятости трудоустроены более 2500 человек, в том числе на молодежную практику.

    «В молодежной практике могут участвовать лица с дипломом до 29 лет, завершившие учебу в течение последних трех лет. Молодые специалисты могут получить практический опыт на производстве, в государственных органах, финансовых структурах, в организациях образования и медицины», — добавила Асель Бисенбаева.

    Напомним, передвижные мобильные центры работают до 23 августа по следующим адресам:

    Алатауский район – Микрорайон Нуркент, Атлетическая деревня, 18 блок;

    Алмалинский район - пешеходная улица Арбат, Жибек Жолы-Панфилова;

    Ауэзовский район – пересечение улиц Абая-Алтынсарина;

    Бостандыкский район - выставочный павильон Атакент;

    Жетысуский район – Рынок «Ялян»;

    Наурызбайский район – Микрорайон Калкаман, Больница №7;

    Медеуский район – Универсальный рынок «Зеленый базар»;

    Турксибский район – Шолохова 2д/1, рынок «Алматы-1».

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Занятость Молодежь
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