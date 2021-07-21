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    Как в Алматы работает завод по производству кабельной продукции

    21 Июля 2021, 14:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген в рамках мониторинга реализации Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan», ознакомился с деятельностью завода по производству кабельной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Евразкабель - завод, специализирующийся на разработке и производстве уникального бюджетоэффективного кабеля, соответствует международному энергетическому стандарту МЕК, Европейскому стандарту DIN, Британскому институту стандартизации BSI и Евразийскому ГОСТ.

    Предприятие было открыто в сентябре 2018 года на территории индустриальной зоны в Алматы. Оно построено на условиях государственно-частного партнерства. Завод оснащен оборудованием «Siemens», которое позволяет выпускать кабельную продукцию до 330 кВ.

    Реализация данного проекта позволила создать 80 рабочих мест для алматинцев. В целом было инвестировано 11,3 млрд тенге. Депутат маслихата подчеркнул, что таких инновационных и экологических предприятий в стране должно быть больше.

    «Это единственный завод в Казахстане, который выпускает инновационный кабель с улучшенными характеристиками. Вся продукция, которая выпускается здесь - это для местного рынка, сейчас готовится на экспорт. Для реализации этого проекта партия Nur Otan и акимат Алматы выделили большую территорию. Наша цель помогать таким предприятиям, которые будут влиять на развитие нашего рынка. Такие инновационные заводы также помогают избежать экологических проблем, это очень важно сейчас. Поэтому акимат города и наша партия контролирует и поддерживает такие проекты», - сказал Кайрат Кудайберген.

    На сегодня мощность кабельного завода составляет 25 тысяч тонн медной катанки в год.

    «Я здесь работаю с самого основания с 2018 года. Занимаюсь производственными процессами: от приемки сырья до полного изготовления. Распределяют техзадания по линиям, готовлю продукции к отгрузке. Условия здесь хорошие, работаем пять дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Мне нравится здесь», - отметил руководитель производства Талант Юсупов.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан Промышленность
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