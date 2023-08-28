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    Как в Алматы пройдет День Конституции РК

    28 Августа 2023, 07:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Праздничный концерт в Алматы состоится 29 августа в 19:00 на площади Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В мероприятии примут участие звезды казахстанской эстрады: группа «Музарт» и «Жигиттер», Кайрат Нуртас, Мархаба Саби, Kalifornia, Yenlik, Ильхан Исханов, Жанар Дугалова, Hey Monro и др.

    Для гостей и жителей города будут представлены 13 музыкальных номеров с сопровождением тематическими видео на экранах сцены. Также 30 августа будет организован ряд спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции.

    Помимо этого праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.

    - В Ауэзовском районе, торжественное мероприятие пройдет 29 августа в 11:00, в парке отдыха Family Park.

    - В Наурызбайском районе, концерт в честь Дня Конституции с участием звезд эстрады состоится 29 августа в 11:00, в Центре инновационного творчества (микрорайон Шугыла, 347/4).

    - В Алатауском районе, концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 29 августа на территории Атлетической деревни в 16:00.

    - В Бостандыкском районе, праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, состоится 29 августа в 17:00 в амфитеатре ТРЦ MEGA Alma-Ata.

    - В Турксибском районе, праздничная программа с участием казахстанских звезд и художественных ансамблей, пройдет 29 августа в 18:00 на территории Дома школьников №6, по пр. Сейфуллина, 13/1. Районное празднование включает в себя торжественный вынос флага, исполнение гимна, вручение удостоверений личности 16-летним гражданам, розыгрыши и конкурсы, а также кинопоказ под открытом небом.

    - В Жетысуском районе, торжественный концерт в честь Дня Конституции пройдет 29 августа в 19:00 в парке «Гульдер», ул. Серикова 2а.

    - В Медеуском районе, праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, пройдет 30 августа в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха, по ул. Гоголя, 1.

    - В Алмалинском районе, концерт состоится 30 августа в 17:00 на территории ТРЦ «Mega Park», по адресу пр. Сейфуллина, 483.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы Культура День Конституции
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