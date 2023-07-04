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    Как в Алматы отпразднуют День столицы

    4 Июля 2023, 13:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках празднования Дня столицы будут организованы концерты, флешмобы, круглые столы, выставки, лекции, экспозиции и вечера поэзии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате города, 6 июля на площади Абая в 20:00 состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию столицы. На сцене выступят: Луина, Ziruza, Akim, Kyle Ruh, Bonapart, C.C.Tay, Malika Yes, Aya Funk, группы Rin'Go, «Жігіттер», «Бақай» и другие.

    Также в рамках празднования Дня столицы в городе будут организованы флешмобы, круглые столы, выставки, лекции, экспозиции и вечера поэзии. 4 июля в 19:00 в музее музыкальных инструментов имени Ыхласа состоится концерт «Асқақтай бер, Астана» с участием группы Made in KZ, 5 июля в 14:00 в Alatau creative hub пройдет книжная выставка «Жарқырап, жайнай бер, Астана!» и интеллектуальная игра для детей.

    Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:

    в Наурызбайском районе концертная программа состоится 5 июля в 11:00 в центре инновационного творчества по адресу: микрорайон Шугыла, 347/4;

    в Алатауском районе празднование по случаю Дня столицы состоится 5 июля в 17:00 на территории Атлетической деревни по адресу: микрорайон Нуркент, 5/2;

    в Турксибском районе праздничное мероприятие с участием звезд эстрады и художественных коллективов в честь Дня столицы пройдет 5 июля в 18:00 на Арбате по улице Сауранбаева. Продолжится вечер кинопоказом под открытом небом в 20:30;

    в Ауэзовском районе праздничный концерт в честь празднования Дня столицы пройдет 6 июля в 11:00 в Family парке;

    в Медеуском районе праздничный концерт с участием творческих коллективов в честь Дня столицы состоится 6 июля в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, улица Гоголя, 1;

    в Алмалинском районе праздничный концерт в честь Дня столицы пройдет 6 июля в 17:00 на территории ТРЦ MEGA Park;

    в Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 6 июля в 18:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center Alma-Ata.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы День столицы
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