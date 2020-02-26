Как в Алматы готовятся к паводковому периоду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы готовятся к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенний паводковый период, рассказали в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25-26 февраля в городе проведены республиканские командно-штабные учения «Көктем-2020». Основное учение провели на трех участках в Наурызбайском и Алатауском районах, на русле реки Каргалы, где проведены работы по расчистке русла реки от наледи и наносов, а также обрезка кустарников протяженностью более 1 км.

Проведенные работы в последующем позволят снять угрозу подтопления на 500 объектах различного назначения с общим количеством проживающих и работающих 1800 человек, в случае повышения расхода воды в русле реки Каргалы.

Кроме того, учения проведены и в остальных 6 районах города, в рамках учения очищены русла рек и каналов от снега, наледи и твердо-бытовых отходов. Всего очищено 7 км русел рек, вывезено 403 кубометра снега и твердо-бытовых отходов.

В учениях было задействовано 300 человек и 52 единицы техники; из них 100 человек и 5 единиц техники Регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии, 153 человека и 39 единиц техники от служб гражданской защиты города, а также 46 человек и 8 единиц техники от территориальных подразделений Комитета по ЧС МВД РК. ​

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В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений в 2019 году на учет ДЧС было взято 26 часто подтапливаемых участков. Из них на сегодня риски устранены на 9 участках, по остальным 17 участкам разрабатывается ПСД на строительство и реконструкцию арычных сетей общей протяженностью 376 км.​

ДЧС города Алматы, службы гражданской защиты, территориальные подразделения Национальной гвардии РК показали готовность к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенний период.