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    Как в Алматы будут работать автобусы, ТРЦ, рынки в праздничные дни

    15 Декабря 2020, 15:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы торгово-развлекательные центры, общественный транспорт, медицинские организации в праздничные дни с 16 по 19 декабря будут работать в обычном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города ответили, что ТРЦ, рынки, общественный транспорт в праздничные дни будут работать согласно постановлению главного санврача Алматы.

    В частности, торговые центры будут работать до 22 часов, непродовольственные и продовольственные крытые рынки до 17 при заполняемости не более 30%.

    Работа общественного транспорта, метро в праздники продолжится также без изменений.

    В управлении общественного здоровья также заявили, что подведомственные медицинские - служба Скорой неотложной помощи, поликлиники, стационары будут оказывать медицинскую помощь населению в праздничные и выходные дни, согласно действующему законодательству РК. Необходимая медицинская помощь населению будет оказываться в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что в праздничные дни торговые центры будут работать в разных регионах по-разному, в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Нур-Султане ТРЦ не будут работать в воскресенье, в остальные дни будут работать до 18 часов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт День Независимости Коронавирус в РК
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