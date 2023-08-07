Как в Алматы борются с точечной застройкой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Точечная застройка – одна из основных проблем, с которой сталкиваются жители Алматы. Граждане активно делятся фотографиями строительных работ в социальных сетях, жалуются в акиматы, привлекают к этому вопросу внимание общественности и властей города. Поэтому при подготовке нового генерального плана разработчики придумали, как можно бороться с точечным строительством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом году на встрече с общественностью Алматы обратил особое внимание на проблему точечной застройки. По его словам, Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики.

«Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города. При застройке необходимо учитывать интересы жителей, а не строительных компаний. Это требование не предусмотрено действующим законодательством. Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить эти проблемные вопросы и разработать соответствующие поправки в закон», - отметил тогда Президент РК.

В мае этого года Правительство Республики Казахстан утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года. Акиматом Алматы инициированы поправки в закон для запрета точечной застройки.

В стратегическом документе впервые предусмотрены красные линии и квартальная застройка разумной плотности.

«Это обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети, как при реновации, так и новом строительстве. В последующем при разработке планов детальной планировки данные меры помогут исключить беспорядочную застройку и улучшат транспортную ситуацию», - объяснил ранее замакима Алматы Аскар Амрин.

Также в августе прошлого года был создан новый градостроительный совет, где рассматриваются абсолютно все проекты строительства и который нацелен на контроль соответствия выносимых проектов новой планировочной структуре генплана во избежание точечной застройки.

Аким Алматы Ерболат Досаев ранее сообщил, что в среднем 70% проектов, выносящихся на заседания градсовета, не проходят согласование и возвращаются их разработчикам.

В этом году акиматом Алматы инициированы поправки в закон для запрета точечной застройки.

«В действующих нормах в связи с точечной застройкой нет оснований для отказа в выдаче предпроектной документации. Поэтому акимат Алматы инициировал ряд поправок в законодательство страны.

В частности, предлагается ввести запрет точечной застройки в центре города, мораторий на корректировки в градостроительную документацию, ответственность за ненадлежащую сверку проектной документации, возможность приостановки строительства, если есть угроза жизни людей и многое другое», - сообщили в акимате Алматы.

В городе еще продолжается работа по усовершенствованию законодательства и исключения правовых коллизий в сфере архитектуры, строительства и земельных отношений. На сегодня выявлено 52 незаконных объекта в предгорной местности Алматы.

Стоит отметить, что в 2021 году в рамках исполнения поручения Президента РК акиматом Алматы разработаны «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города». Документ дал возможность остановить так называемую точечную застройку. Кроме того, новые правила предполагают проведение общественных обсуждений строительных проектов и контроль за соблюдением требований Генерального плана города.

В целом правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Алматы насчитывают 7 разделов.