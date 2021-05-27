Как в Алматинской области отмечают юбилеи Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал, как в регионе отмечаются юбилеи Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К празднованию юбилея Жамбыла Жабаева начали готовиться с прошлого года. Сначала были выделены средства на благоустройство окрестности мавзолея, музея, площади. Многие люди посещают эти места. Поэтому в первую очередь завершили эти работы. Сейчас готовимся к выпуску 30-томника произведений великого Жамбыла, средства уже выделены. По предложению писателя Уалихана Кайыржана издана книга «Жамбыл». Кроме того, по телеканалу «Жетісу» идет показ специальных программ, в театрах ставятся спектакли о Жамбыле», - отметил Амандык Баталов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Аким региона также рассказал о том, что к 90-летию известного поэта Мукагали Макатаева был проведен ряд мероприятий. В этом году в честь 90-летия поэта предложено открыть школу искусств, восстановить дорогу поселка Карасаз, Дом культуры, музей.

«Как вы знаете, открылся Райымбекский район, поселок Нарынкол стал его административным центром. В ходе нашей встречи представители казахской интеллигенции предложили открыть парк в центре Нарынколя и установить памятник Мукагали Макатаеву. Сейчас приобрели место для парка, выкупили несколько домов, жильцов переселили в другие места. К осени будет установлен памятник поэту, откроется парк. Помимо этого, издавалась книга стихотворений Мукагали Макатаева, проходят встречи с поэтами», - добавил А. Баталов.