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    Как в Алматинской области будут развивать туризм

    24 Февраля 2022, 16:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте увеличится до 6%. Об этом сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев, передаёт корреспондент МИА« Казинформ».

    Как отметил глава региона, в рамках Алматинского горного кластера планируется реализовать 8 проектов на общую сумму 546,7 млрд тенге, с созданием более 6 тысяч рабочих мест.

    «При правильном подходе отрасль туризма можно превратить в полноценный драйвер экономики. Приоритетом является развитие Алматинского горного кластера, побережья озер Алаколь и Балхаш, экологического туризма в национальных природных парках», - отметил Канат Бозумбаев.

    Напомним, сегодня аким области Канат Бозумбаев провел пресс-конференцию с журналистами. На повестке дня стоял ряд актуальных вопросов касательно развития региона.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Туризм Акимат Регионы
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