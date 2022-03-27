Как увидеть пролет Международной космической станции на ночном небе Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наступает неделя видимых пролетов Международной космической станции на вечернем и ночном небе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для того, чтобы рассчитать время и траекторию пролета МКС, надо перейти на сайт heavens-above.com и выбрать свое местоположение в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице найти «Cпутники-МКС», сообщает интернет-ресурс AstroAlert| Наблюдательная астрономия.

Согласно полученной таблице, над казахстанской столицей сегодня, 27 марта 2022 года, МКС будет видима на небе почти пять минут, с 21 часа 10 минут 10 сек до 21:14:51, самая яркая видимость будет в 21:13:34 часов. Данные получены на ближайшие 10 дней. Конечно, самым главным показателем видимости МКС станет открытое, безоблачное небо.

Возможно, многим не раз приходилось наблюдать на вечернем или ночном небе медленно плывущую по небу крупную звезду, которая движется с запада на восток, длительность ее пролета составляет приблизительно 5 минут. Это Международная космическая станция, ее блеск иногда может достигать около -4-й звездной величины, как планета Венера.

Напомним, сейчас космическую вахту на МКС несут 10 космонавтов и астронавтов из России, США и Европы.



