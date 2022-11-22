Как увеличить переработку электронных отходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках национального форума обсуждаются вопросы сбора и переработки электронных отходов. Форум проводится в рамках проекта «Национальный мониторинг электронных отходов: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одной площадке собрались представители государственных органов, международных организаций, производители и импортеры электронного и электрического оборудования, специализированные предприятия по обращению с отходами, академические структуры, НПО и другие.

«Для Казахстана тема управления отходами очень важна. Как уполномоченный орган, регулирующий эти вопросы, стараемся участвовать в данном форуме. Мы всегда открыты. В стране есть ряд принятых законодательных актов, приказы, национальные стандарты, но также имеется ряд актуальных проблемных вопросов, таких как финансирование, развитие инфраструктуры, статистические данные по этим вопросам. Надеюсь, на этом форуме мы обсудим пути решения данных вопросов», - сказал руководитель управления развития расширенных обязательств производителей (импортеров) департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сабит Токмурзаев.

Проект «Национальный мониторинг электронных отходов: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан» реализуется учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) при поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии и Немецкого агентства по охране окружающей среды.

По данным ЮНИТАР, при прогнозируемом росте населения РК в 24 миллиона человек в 2050 году, образование электронных отходов может составить 442 тысячи тонн или 18 кг на душу населения, что сопоставимо с данными 2019 года по образованию электронных отходов в Европейском Союзе.

«Отсутствие решительных мер по налаживанию системы сбора и переработки электронных отходов в Казахстане приведет к тому, что объем неуправляемых электронных отходов (тех, которые не были собраны и переработаны экологически безопасным способом) составит 1,8 млн тонн к 2030 году и 8,6 млн тонн к 2050 году. Содержание свинца и ртути в неуправляемых отходах к 2050 году может достигнуть до 2 тысяч тонн», - сказано в сообщении учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР).

При активном развитии сбора и переработки электронных отходов можно значительно снизить негативное воздействие от них и улучшить экономический эффект от их переработки. Например, из совокупного объема отходов к 2050 году можно переработать более 3,2 миллиона тонн ценных материалов, в том числе 2015 тысяч тонн железа, 257 тысяч тонн алюминия, 432 тысячи тонн пластика.





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