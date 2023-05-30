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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Как увеличился возраст аудитории казахстанского контента

    30 Мая 2023, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Tele2/Altel не только работает над обеспечением связью отдалённых сёл Казахстана, но и заново знакомит казахстанцев с культурой и традициями страны из разных регионов, передает МИА «Казинформ».

    Несмотря на активное строительство новых станций для 5G, на сегодня в Астане уже 11 новых БС, оператор Tele2/Altel, входящий в группу компаний «Казахтелеком», активно продолжает проект «250+». Например, в селе Бирсуат дети не первый год обучаются со столичными педагогами и репетиторами. Благодаря быстрому интернету, у школы появилась возможность заменять уехавших преподавателей специалистами из Астаны, Кокшетау и Петропавловска.

    Напомним, что проект «250+» начинался как совместная программа операторов связи и государства, направленная на обеспечение населения маленьких сёл теми же благами современного мира, которые доступны жителям городов, в частности — связью и доступом к интернету. Во время работы компания Tele2/Altel увидела, что и этого недостаточно, проект должен поменять жизнь.

    Благодаря запуску проекта ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ, оператор фактически заново знакомит нас с традициями и культурным наследием страны. Как отмечает Алишер Бейсебай – участник масштабного проекта и молодой эксперт в области технологий, который ведет свой научно-популярный видеоблог: «И если на запуске проекта основной средний возраст аудитории был 14 лет, то сегодня он вырос до 25 лет, а 30% аудитории в возрасте старше 60 лет».

    Алишер Бейсебай


    «Мы поняли, что, как и все мы, люди в отдалённых населённых пунктах любят проводить свободное время и просто знакомиться с тем, что происходит в мире с помощью видеостримов и социальных сетей, таких как youtube и TikTok. В селах такой трафик составляет 48%. Мы подумали, что не убедим людей посещать только образовательные ресурсы, да этого и не нужно, кругозор должен быть широким, но мы можем показать, как при помощи связи и интернета можно поменять свою жизнь, можно использовать и видеосервисы, и социальные сети. Придумали проекты, мотивирующие людей снимать и выкладывать тиктоки, которые снимали в сёлах, рассказывать о жизни, о своём селе, о культурном наследии даже своей семьи, о каких-то интересных традициях», — поделилась Евгения Бекбулатова, директор по связям с общественностью Tele2/Altel.

    Евгения Бекбулатова


    При этом компания Tele2/Altel считает, что качество для мобильных операторов является ключевой конкурентной составляющей и учитывает все сообщения от абонентов, чтобы улучшать связь на территории всего Казахстана: в крупных городах и небольших сёлах.

    Автор:

    Артем Волков

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