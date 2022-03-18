Как упрощают порядок закупок для органов местного самоуправления в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о мерах по облегчению порядка закупок для органов местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях упрощения закупок, осуществляемых заказчиками в рамках четвертого уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-х тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках. Таким образом, органы местного самоуправления вправе проводить закупки в упрощенном порядке из одного источника», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Дальнейшее упрощение порядка закупок с учетом преобразования органов местного самоуправления будет прорабатываться в рамках законопроекта «О местном самоуправлении».

«Акцент в работе будет сделан на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создания рабочих мест, участия населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров», - пояснил министр.