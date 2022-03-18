Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как упрощают порядок закупок для органов местного самоуправления в Казахстане

    18 Марта 2022, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о мерах по облегчению порядка закупок для органов местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях упрощения закупок, осуществляемых заказчиками в рамках четвертого уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-х тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках. Таким образом, органы местного самоуправления вправе проводить закупки в упрощенном порядке из одного источника», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Дальнейшее упрощение порядка закупок с учетом преобразования органов местного самоуправления будет прорабатываться в рамках законопроекта «О местном самоуправлении».

    «Акцент в работе будет сделан на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создания рабочих мест, участия населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров», - пояснил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минфин РК Другие государственные органы Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин
    Проект «Комфортные школы» реализуют без намека на соблюдение правил госзакупок - Наталья Годунова
    Сколько объектов госсобственности выставили на приватизацию в Казахстане
    88 млрд тенге из республиканского бюджета не освоили в Казахстане
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви