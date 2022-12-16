Как улучшить свой домашний Wi-Fi с подключением по оптике

На сегодняшний день все большее распространение получает технология GPON (в народе «оптика»), которая подразумевает использование оптической линии связи. При этом для получения услуги доступа к Интернет в квартире пользователя устанавливается абонентский терминал (ONT), представляющий собой беспроводной маршрутизатор с оптическим GPON-портом.

Однако, устанавливаемые абонентские терминалы провайдера зачастую поддерживают только устаревший стандарт Wi-Fi – 802.11n (Wi-Fi 4), использующий частотный диапазон 2,4 ГГц и канальную скорость до 300 Мбит/с. Подобные устройства не способны раскрыть через Wi-Fi весь потенциал вашего скоростного доступа к сети интернет по технологии GPON, ведь фактическая скорость по оптике может достигать почти 1 Гбит/с, тогда как скорость по Wi-Fi 4 только 60-70 Мбит/с.

Известно, что канальная скорость Wi-Fi - это не фактическая скорость передачи данных по беспроводному каналу связи. Как правило, в лучшем случае и при идеальных условиях фактическая скорость Wi-Fi составляет не более половины от канальной. Вместе с тем, на практике, особенно в многоквартирных домах, где чаще всего используется технология GPON, абсолютно невозможно получить условия беспроводной среды, хотя бы приближенные к идеальным в силу множества факторов, основными из которых являются:

• расстояние между роутером и беспроводным клиентским устройством;

• наличие препятствия и их материал (стены, мебель, межкомнатные двери и т. д.)

• планировка квартиры;

• различные радиошумы (в первую очередь – Wi-Fi сигналы от соседских роутеров, а также от СВЧ-печей, пылесосов, перфораторов и т. д.);

• мощность передатчика, чувствительность приемника и коэффициент усиления антенн как роутера, так и беспроводного клиентского устройства;

• число подключенных к беспроводной сети устройств, а также используемые ими стандарты Wi-Fi.

В итоге мы имеем:

• абонентские терминалы GPON используют весьма устаревший стандарт Wi-Fi 4 с канальной скоростью до 300 Мбит/с;

• в многоквартирных домах практически каждая квартира подвержена негативному влиянию радиошума, источником которого также являются и соседские Wi-Fi роутеры;

• конфигурация и материал стен квартиры сильно «гасят» беспроводный сигнал как роутера, так и подключаемых к нему беспроводных клиентских устройств, серьезно снижая и без того невысокую скорость беспроводной сети.

Каков результат? Он один и весьма плачевный – вы не получаете по Wi-Fi той скорости доступа к Интернет, которую оплачиваете даже по самому недорогому тарифу Интернет-провайдера.

Так что же делать, если у вас уже есть высокоскоростной доступ к Интернет по оптике, и вы хотите получать соответствующую скорость по Wi-Fi?

Решение одно – следует улучшить беспроводной интерфейс (Wi-Fi) роутера.

Но следует помнить, что в силу некоторых технических особенностей технологии GPON, абонент не может просто пойти в магазин и приобрести новый GPON-роутер с желаемыми параметрами беспроводной сети - то есть сделать так, как мы обычно поступаем с ADSL или Ethernet-роутерами – попросту заменить его. Абоненту в любом случае придется довольствоваться тем устройством, что предоставил ему провайдер.

Однако, в этой ситуации имеется отличное решение – подключить к имеющемуся GPON-роутеру дополнительное устройство с более производительной беспроводной сетью, а на самом GPON-роутере и вовсе отключить Wi-Fi.

В качестве подобного дополнительного устройства с успехом можно применять беспроводные устройства компании TP-Link – например, двухдиапазонные гигабитные беспроводные маршрутизаторы или даже домашние беспроводные Mesh-системы – все зависит от желаемых характеристик Wi-Fi и бюджета. Компания TP-Link совместно с дочерним брендом Mercusys, уже больше 11 лет подряд является мировым лидером в производстве домашних беспроводных устройств и сегодня предлагает их самую широкую линейку на рынке, в частности, применимых и для решения этой задачи.

Мы рекомендуем использовать гигабитные маршрутизаторы с поддержкой стандартов Wi-Fi 5 (802.11ac) до новейшего стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) по приемлемым ценам.

АС-маршрутизаторы (с Wi-Fi 5):

1) Mercusys MR30G / Archer A6 / Archer C6 – начальные гигабитные двухдиапазонные маршрутизаторы класса АС1200;

2) Mercusys MR50G / Archer А8 / Archer C80 – более производительные гигабитные двухдиапазонные маршрутизаторы класса АС1900.

Если вы уже обладаете устройствами (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ТВ) с поддержкой WiFi 6, то будет перспективней приобрести AX-маршрутизатор.

АX-маршрутизаторы (с Wi-Fi 6):

1) Mercusys MR70X / Archer AX23 предоставляют Wi-Fi класса AX1800 (1201 + 574).

2)Mercusys MR80X / Archer AX55 оборудованы беспроводным интерфейсом класса AX3000 (2402 + 574), вместе с тем, Archer AX55 обладает портом USB3.0 и это первый в линейке маршрутизатор со встроенным антивирусом (HomeCare™).

3)Archer AX73 — это двухдиапазонный маршрутизатор, предлагающий беспроводную сеть AX5400 (4804 + 574). Маршрутизатор обладает портом USB3.0, а встроенный функционал HomeShield обеспечит защиту вашей сети.

Все приведенные маршрутизаторы Archer серии AC/AX имеют поддержку VPN, облачный доступ TP-Link Cloud и управление через мобильное приложение Tether App, в то же время маршрутизаторы Mercusys могут похвастаться более конкурентной ценой без излишней переплаты за расширенный функционал, при аналогичных характеристиках Wi-Fi.

Необходимо знать, что если площадь квартиры или дома велика, может оказаться, что одного источника сигнала Wi-Fi (даже при использовании предлагаемых роутеров) не будет достаточным для хорошего покрытия беспроводной сетью.

Однако и в этом случае TP-Link поможет вам – используйте вместо одного маршрутизатора домашнюю Mesh-систему Wi-Fi.

Mesh-системы TP-Link – это комплекты специальных беспроводных устройств, с помощью которого вы с легкостью можете создать высокопроизводительную домашнюю Wi-Fi сеть с поддержкой бесшовного роуминга, идеально решающие проблемы покрытия больших площадей (многокомнатные квартиры, частные дома).

Mesh системы AC (с Wi-Fi 5):

1) Halo H30G / Deco M4 / Deco M5 – комплекты из двух-трех устройств с поддержкой класса АС1200/АС1300;

2) Halo H50G - комплект из двух устройств с поддержкой класса АС1900.

Mesh системы AX (с Wi-Fi 6):

1) Комплект из двух устройств - Deco X20 - с поддержкой Wi-Fi на канальной скорости до 1800 Мбит/с (1201 + 574);

2) Комплект из двух устройств - Deco X50 / Deco X60 - с поддержкой Wi-Fi на канальной скорости до 3000 Мбит/с (2402 + 574) со встроенными антивирусами (HomeShield™ и HomeCare™).

Таким образом, с совместным использованием двухдиапазонного маршрутизаторов или Mesh-систем WI-Fi 5 или Wi-Fi 6 от TP-Link и провайдерского терминала GPON, пользователи смогут в полной мере воспользоваться своим доступом к сети Интернет по Wi-Fi на максимальной скорости согласно тарифу.



