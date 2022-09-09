Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Как улучшить качество школьного образования - Jibek Joly

    9 Сентября 2022, 23:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как улучшить качество школьного образования? Что нужно учесть при строительстве и оснащении школ? Своим мнением в эфире программы «Новое время» телеканала Jibek Joly поделилась председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки Айгуль Мукашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У меня сын учится в 11 классе, я могу отметить, что качество школьного образования на достаточно хорошем уровне, но вызывает тревогу то, что в старших классах сокращены часы по химии, математике, физике, биологии, информатике. Многим детям, которые выбирают эти специальности, эти предметы должны преподавать в большем объеме. Если раньше было по три часа, то сейчас сократили по одному часу. Принят новый государственный стандарт образования, однако Президент в своем Послании сказал о том, что надо в старших классах увеличивать часы по естественно-научному направлению. Наш социальный партнер Министерство просвещения работает в данном направлении», - сказала Айгуль Мукашева.

    В эфире программы «Новое время» она перечислила пункты, которые следует учесть при строительстве школ и их оснащении.

    «В нашей стране большой проблемой является наличие трехсменных школ. Президент дал поручение построить новые школы. Эти школы должны соответствовать тем стандартам, по которым готовят детей. Это обновленные программы, современные классы с интерактивной доской и компьютерами. Мы бываем в регионах и даже сельские школы хорошо оснащены, соответствуют условиям и задачам образования», - добавила спикер.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Педагоги JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школу построят в Атырау для детей, которые учатся в соседнем селе
    В Минпросвещения обратились к родителям из-за отсутствия школьников на уроках
    Промежуточные итоги ЕНТ: два абитуриента набрали 133 балла
    Семья должна стать командой: казахстанская школьница рассказала, как поступить в Стэнфорд на грант
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров