Как улучшить дистанционное правосудие, рассказал адвокат Сергей Сизинцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предложения по улучшению дистанционного правосудия внес адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы «De Facto», член квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете РК Сергей Сизинцев в ходе онлайн-встречи на тему «Доступ к правосудию во время пандемии COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпоха пандемии существенным образом ускорила процессы цифровизации в деятельности судов. В целом, мы оказались готовы к изменениям. Несмотря на условия карантина и возникшие ограничения, право на доступ к правосудию в Казахстане, в большинстве случаев, было обеспечено. В настоящее время мы имеем опыт работы в новых условиях, что позволяет сделать ряд предложений по дальнейшему развитию дистанционного правосудия. Что может быть улучшено в дистанционном правосудии? Хотелось бы поделиться рядом практических наблюдений. Правила применения технических средств связи, обеспечивающих участие в судебном заседании, были утверждены приказом руководителя Аппарата Верховного суда от 15 октября 2019 года, до начала пандемии, и не предусматривали массовый переход к онлайн-правосудию. Опыт показал, что в ряде своих положений Правила утратили актуальность. Например, для удаленного подключения они требуют отправку ходатайств участниками процесса с приложением фотографий, что на практике уже не применяется. Правила ориентированы только на гражданское судопроизводство. Необходимо расширить сферу их действия и на другие сферы судопроизводства с учетом их особенностей. Нужно конкретизировать порядок применения технических средств «по умолчанию», а также включить подробные инструкции для секретарей, технических специалистов судов и участников процессов. Требует урегулирования процедура идентификация личности участников процесса и допроса свидетелей», – сказал С.Сизинцев.

По его словам, приобщение доказательств в дистанционном судебном процессе вызывает определенные трудности. Необходима единообразная процедура приобщения доказательств к материалам дела. Должно быть обеспечено уведомление участников судебного процесса в «Судебном кабинете» о новых доказательствах и автоматическая отправка им копий таких доказательств. Своевременное и полное ознакомление участников процессов с материалами судебных дел является одной из гарантий обеспечения их процессуальных прав. Необходимо завершить переход к полноценному электронному судебному делу по всем видам судопроизводства, обеспечить возможность ознакомления с материалами дела в режиме реального времени.

Адвокат отметил, что информационные технологии упрощают возможности получения участниками процессов информации о ходе дела. Нужно реализовать извещение участников процесса обо всех значимых процессуальных действиях и событиях в автоматическом режиме, что даст возможности для более быстрого и эффективного реагирования на такие события.

С.Сизинцев также считает, что «Судебный кабинет» требует расширения своей функциональности. Также требуют дальнейшего развития коммуникации между судом и участниками процесса, в том числе вне судебного заседания. Вся информация, публикуемая в социальных сетях, должна дублироваться на официальных интернет-ресурсах с удобной системой поиска и классификации. В официальных аккаунтах судов всегда должен быть актуальный перечень официальных контактов, единый регламент взаимодействия представителей судов с пользователями, памятки и справки по получению необходимой информации. Единый центр коммуникаций, созданный Верховным судом на отдельном интернет-ресурсе, должен занять центральное место на официальном сайте Верховного суда.

Как отметил С.Сизинцев, сайт Верховного суда должен стать единым универсальным информационным центром с единой базой публикаций, в котором будет система индексирования и поиска, тематические разделы и система тегов.

Кроме того, по мнению адвоката, судебная практика должна предоставлять доступные и четкие ориентиры для реализации права на судебную защиту.

Эти и другие предложения С.Сизинцева, по его словам, направлены на то, чтобы сделать использование указанных возможностей простым, удобным, предсказуемым и логичным. Это позволит, с одной стороны, устранить имеющиеся барьеры, а с другой стороны – снизить нагрузку на судебную систему.