Как улучшить Алматы - жителям мегаполиса предложили поделиться идеями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы запустили урбанистическое исследование «Анкета горожанина», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Анкета разработана ТОО «НИИ «Алматыгенплан» совместно с Институтом прикладной урбанистики при поддержке акимата г. Алматы. Цель исследования – сбор идей и предложений для дальнейшего улучшения городской инфраструктуры.

«На основании ответов мы сможем получить карту так называемых «вернакулярных» районов, то, как алматинцы видят город, что их вдохновляет, что требует улучшений. Выявив запрос по конкретным участкам, мы сможем качественно видоизменить их. Также нам важно мнение неравнодушных горожан, готовых брать ответственность и участвовать в проектах развития», – сказал директор ТОО НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

В результате анкета послужит базой данных для качественной разработки генерального плана и мастер-планов развития. Анкета состоит из 43 вопросов.

Опрос можно пройти на сайтах НИИ «Алматыгенплан», лаборатории городских проектов Q-Lab, управления урбанистики , в ЦОНах и метро. QR-код анкеты также доступен на LED-экранах, остановках, в общественном транспорте.



