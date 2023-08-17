Как укрепить здоровье ребенка перед школой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассказали, как подготовить ребенка к школе и обезопасить его от сезонных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как часто дети должны проходить медицинские осмотры и обследования во время учебного года? Какие интервалы медосмотров рекомендуются в зависимости от возраста и состояния здоровья?

Профилактические медицинские осмотры детей в возрасте старше 3-х лет проводятся один раз в год. Рекомендации специалистов по результатам профосмотров зависят от выявленной патологии.

Какие специфические мероприятия и программы проводит Минздрав РК для поддержания здоровья детей и подготовки их к учебному году? Как родители могут быть вовлечены в процесс поддержки здоровья детей в школе?

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с другом. Поэтому сегодня перед системой здравоохранения поставлена задача по сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей здоровье сберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных здоровье сберегающих технологий. Министерством здравоохранения для поддержания здоровья детей и подготовки их к учебному году регулярно проводятся профилактические мероприятия и внедряются здоровье сберегающие программы. В рамках эффективной реализации Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая Нация» при организационно-методическом руководстве Национального центра общественного в регионах республики проводятся мероприятия посвященные повышению информированности населения по соблюдению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного происшествия, проведен месячник приуроченный к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, реализуется Национальная программа приуроченная к Всемирному Дню борьбы с гепатитом и др. В республике активно функционируют Молодежные центры здоровья, задачей МЦЗ является предоставление комплексной, в том числе консультативной медицинской и психологической помощи подросткам и молодым людям возрастом от 10 до 29 лет. Цель МЦЗ это сохранение репродуктивного здоровья молодого поколения, формирование ответственного отношения юношей и девушек к собственному здоровью и формированию навыков здорового образа жизни.

Рекомендации как правильно подготовить детей к учебному году и поддерживать здоровье детей в школе:

Правила личной гигиены. Формируя у ребенка привычку, соблюдать гигиенические правила, можно защитить его от инфекционных заболеваний. Важно знать и помнить правила гигиены необходимо мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета и др.

Правильное питание. В ежедневном рационе ребенка должны присутствовать соки, сезонные овощи и фрукты, продукты, содержащие витамины А, Е, РР, F и С (тыква, красный перец, помидоры, морковь, черная смородина, шиповник, лимон, клюква) и кальций (творог, сыр, кунжут). Много полезных микроэлементов содержится в орехах, семечках и бобовых. Не следует забывать о кисломолочных продуктах и растительных пробиотиках (лук, чеснок). Пирожные нужно заменить на сухофрукты. Из меню необходимо убрать чипсы, газированные напитки, соусы, полуфабрикаты, фаст-фуд, предпочитая блюда из отварных или запеченных продуктов.

Утренняя гимнастика. Регулярные физические упражнения — один из главных пунктов правильной подготовки детей к школе. Зарядка должна стать, естественной потребностью ребенка, помогая ему повысить общий тонус, избавиться от сонливости и вялости. Упражнения желательно выполнять в одно и то же время, до еды, натощак. К основным упражнениям можно отнести махи руками, круговые движения и наклоны туловища, ходьбу на месте, приседания. При необходимости зарядку можно дополнить упражнениями для формирования правильной осанки, Дыхательная гимнастика. Этот вид упражнений является хорошим способом, как для снижения частоты простудных заболеваний, так и для укрепления нервной системы ребенка и развития у него выносливости. Ходьба по массажным коврикам стимулирует рефлексогенные зоны.

Режим дня. Четкий распорядок дня формирует привычки здорового поведения и облегчает выполнение домашнего задания. Поэтому уже на этапе подготовки ребенка к школе, ему необходимо засыпать не позже 22 часов, а продолжительность сна должна составлять не менее 9-10 часов. Оптимальное время для подвижных игр на свежем воздухе — 2-3 часа.

Развитие мелкой моторики рук. Лепка, рисование и конструирование помогут легче и быстрее приобрести навыки письма и стимулируют развитие интеллектуальных способностей.

Благоприятный психологический комфорт в семье. Внимание к ребенку, проявление интереса к его отношениям со сверстниками очень благотворно влияет на формирование стрессоустойчивости. Не стоит выяснять отношения при ребенке, постоянно критиковать, необходимо укреплять его уверенность в собственных силах, всячески поощрять его успехи. о детей, которые с удовольствием ходят в сад или школу.

Если ребенок состоит на диспансерном учете у медицинских специалистов, обязательно посетите их, получите полезные советы по подготовке ребенка к школе и адаптации его с учетом имеющейся проблемы, при необходимости можно пройти курс необходимой терапии.

Какие меры предосторожности следует соблюдать в условиях пандемии COVID-19 перед началом учебного года? Какие правила и рекомендации должны соблюдать дети, родители и школы?

Основной рекомендацией для детей и их родителей это соблюдение личной гигиены, соблюдение масочного режима, использование санитайзеров.

Вместе с тем, при устойчивом росте заболеваемости, постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, вынесенного в соответствии со статьями 38 и 104 Кодекса, определяются ограничительные меры к наполняемости помещений объектов образования (одновременное нахождение людей в кабинетах, спортивных, актовых залах, классах, столовых); контингенту обучающихся, педагогов и персоналу; продолжительности уроков; ограничению использования мест массового пользования (читальные залы, спортивные и актовые залы).

Какая информация и ресурсы доступны для родителей и учащихся для поддержания здоровья и благополучия во время учебного года? Какие онлайн-инициативы и образовательные программы предоставляются Минздравом РК?

На сегодняшний день при поддержке ВОЗ функционирует официальный веб сайт ШСУЗ в Казахстане. Целью данного сайта является оказание объединение школ участвующих в проекте ШСУЗ в Национальную сеть и оказание методической помощи в реализации данного проекта. Сайт состоит из следующих вкладок: главная, о нас, лента, новости, темы о здоровье, руководство и инструкции, инструмент быстрой оценки.

Сайт ведется на трех языках: казахский, русский, английский. Также функционирует сайт Shyn.kz для подростков и родителей по вопросам физиологического и психологического развития на разных этапах подросткового возраста.

Какова роль семьи и школы в обеспечении здоровья детей перед началом учебного года? Какие совместные усилия могут принести наилучшие результаты для здоровья и успеха учащихся?

Концепция школ, способствующих укреплению здоровья, предполагает укрепление здоровья всего школьного сообщества – учеников, их семей и родителей, преподавательского и не преподавательского состава и всех, тех, кто находится вокруг школы. В отличие от обычной школы ШСУЗ основывается не на предметном, а на общешкольном подходе и направлена на улучшение здоровья и обучения.

Отметим, что общее количество школ по Казахстану составляет – 7550, из городские – 2288, сельские – 5262. В них учатся более 3,5 млн школьников, что составляет 18,2 % от общего населения РК. Из общего числа школ участвует в проекте ШСУЗ –17 % школ. За последние 5 лет количество ШСУЗ достигло 1201 школ.