Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Как углеродный налог Евросоюза ударит по экономике Казахстана

    6 Августа 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как углеродный налог Евросоюза отразится на экономике Казахстана и какие альтернативные пути экспорта рассматриваются - об этом рассказал вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее было заявлено, что введение углеродного налога в Евросоюзе негативно отразится на экспорте Казахстана. Как углеродный налог Евросоюза ударит по нашей экономике и есть ли у нас анализ ситуации?» - спросила журналист.

    Вице-министр ответил: есть основание полагать, что в будущем введение данного налога негативно отразится на нефтегазовой, добывающей стране.

    «Первый вопрос – есть альтернативные маршруты. Это непоставка углеродного сырья в страны ЕАЭС. Рассматриваются альтернативные маршруты. Это Китай или страны Юго-Восточной Азии. Основной экспорт нефти сосредоточены в странах ЕАЭС. В данном случае, если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты, то есть экспорт в другие страны», - прокомментировал Жумабай Карагаев.

    Ранее также сообщалось, что Министерство энергетики РК инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании».


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Экономика Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    580 млн долгов по налогам накопили жители Атырауской области
    На 75% вырос экспорт казахстанский нефти в направлении Баку в апреле
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров