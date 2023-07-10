Как удалить аккаунты в Instagram и Threads

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Социальные сети стали неотъемлемой частью современного мира. Они прочно вошли в жизнь миллионов людей. Но, иногда случается так, что человеку надоедает часами сидеть онлайн в соцсетях или он желает удалить профиль по другим причинам. Порой найти заветную кнопку не так и просто. Подробная инструкция, как удалить аккаунт в Instagram, вы можете прочитать в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Удалить аккаунт можно разными способами: через браузер на компьютере или смартфоне — причем временно или навсегда. В этой статье подробно рассмотрим все случаи.

Отметим, что удалить свою страницу в мобильном приложении невозможно, нужно обязательно зайти с компьютера или с телефона через браузер. Для этого нужно авторизоваться в аккаунте, от которого хотите избавиться. Но, если вдруг забыли пароль, то можно восстановить его через номер телефона или адрес электронной почты. Без авторизации и пароля удалить профиль не получится. Потому что перед удалением нужно будет обязательно повторить свой пароль.

После того как вы авторизуетесь, откройте страницу удаления аккаунта, либо выполните следующие шаги:

1. Отройте «Профиль» и листайте до конца.

2. Найдите пункт «Помощь» и нажмите на него.

3. Выберите в левом меню «Управление аккаунтом».

4. Далее в меню выбираете «Удаление аккаунта».

5. В меню из трех строк выбираете «Удаление аккаунта Instagram».

6. В тексте найти: «Удалить аккаунт».

7. Выбираете любую причину.

8. Введите любую причину и нажмите «Удалить аккаунт».

9. Ваша страница удалена!

Стоит упомянуть, что в данном случае ваш аккаунт из интернета сотрут безвозвратно. Все фото, видео, лайки будут удалены, как и информация о ваших подписчиках и подписках. Если в будущем все-таки захотите вернуться, то не сможете это со старым логином и данными. По этой причине мы предлагаем вам «Временно деактивировать аккаунт».

1. Нажмите на фото профиля в правом нижнем углу экрана, чтобы перейти в свой профиль.

2. Нажмите значок бургер-меню в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройки».

3. Выберите «Аккаунт», а потом — «Удалить аккаунт» в нижней части экрана.

4. Нажмите «Деактивировать аккаунт» и выберите причину, после чего введите пароль.

5. Кликните «Временно деактивировать аккаунт».

Добавим, что деактивировать аккаунт можно только раз в неделю и вернуться когда угодно, восстановив все данные профиля.

Не так давно появилась новая социальная сеть в виде микроблогинга и аналога Twitter – Threads. Там можно зарегистрироваться только с помощью Instagram. Она принадлежит компании Meta Platforms, материнской компании Facebook и Instagram.

Стоит отметить, что удалить профиль Threads можно только вместе с аккаунтом в Instagram. Но, временно деактивировать страницу можно в самом приложении. Для этого нужно:

1. Нажать на значок бургер-меню в правом верхнем углу экрана.

2. Выбираете «Аккаунт».

3. Затем «Деактивировать профиль».

4. В конце просто подтверждаете – «Деактивировать».