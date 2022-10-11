Как учится в вузе Тараза «особая» студентка Умидахон Ахунджанова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как учится с рождения прикованная к инвалидной коляске Умидахон Ахунджанова, ставшая в этом году студенткой жамбылского вуза – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В Жамбылской области ведутся работы по адаптации детей с особыми потребностями.

По данным управления образования акимата Жамбылской области, в регионе проживают порядка восьми тысяч детей с особыми образовательными потребностями, из них более трех тысяч детей с инвалидностью.

Всего в регионе 446 общеобразовательных школ, и в более чем 300 школах созданы условия для инклюзивного образования – пандусы, расширенные двери, тактильные дороги, уголки отдыха. Для детей c задержкой развития в 18 школах Жамбылской области работает 371 коррекционный класс.

В образовательном процессе в жамбылских учреждениях образования участвуют 5 тыс. 700 детей.

И если в школах учатся тысячи детей с особыми потребностями, то в вузы поступают единицы. Одна из них – 17-летняя Умидахон Ахунджанова, студентка факультета психологии Таразского университета имени Дулати.

Жамбылцы знают ее с того времени, когда она была еще ребенком и писала трогательные стихотворения о любви, о жизни, о счастье встречать каждый день и радоваться солнцу, небу, людям.

В ее стихах благодарность маме за доброту и терпение, не по годам житейская мудрость и ощущение счастья за возможность ежедневно преодолевать трудности и любоваться красотой этого мира.

В творческой копилке юной поэтессы уже три поэтических сборника - «Секрет счастья», «Радуга жизни» и «Чудо женщины»

Почитатели поэтического таланта наградили Умидахон Ахунджанову эпитетами - «солнечная девочка», «оптимистичная, жизнерадостная, талантливая», «девочка-герой», «невероятно талантливый и богатый в душе человек».

О новом этапе своей жизни Умидахон рассказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

- Вот уже больше месяца я учусь в таразском университете имени М.-Х. Дулати на факультете психологии в социальной сфере. И очень хочу поделиться своими впечатлениями от учебы в вузе. Так как я «колясочница», инвалид первой группы, то никогда не училась в стенах школы, моя учеба проходила в домашней обстановке. И для меня пойти учиться в университет стало совершенно новым, непривычным этапом моей жизни.

Эмоции меня переполняют от того, что я имею возможность учиться вместе со своими сверстниками, однокурсниками в одной группе и каждый день ходить на занятия.

- Умидахон, расскажи, пожалуйста, об условиях, в которых учишься в вузе?

- Надо сказать, что в этом вузе создана отличная инклюзивная аудитория, благодаря координатору центра психологической адаптации инклюзивного образования Сандугаш Мейрамбековне Усеновой.

Занятия проходят на первом этаже университетского корпуса, рядом имеются библиотека, столовая, комната отдыха и очень удобный санузел (извините за подробности, но для «колясочников» это важный элемент инклюзива). А самое главное – есть пандус.

Преподаватели по каждому предмету приходят сами в аудиторию, где мы обучаемся. Столько радостных моментов в процессе учебы. И самый приятный – это, конечно, общение со своими сверстниками.

- …Самая большая роскошь на Земле – это роскошь человеческого общения, говаривал некогда Антуан де Сент-Экзюпери…

- Вот именно, общение – это самый важный фактор для каждого человека, особенно для «колясочников», которым тяжело ходить в школу, в университет, и учиться со всеми вместе. И они вынуждены практически постоянно находиться в четырех стенах своего дома, не видеть людей (кроме родных, конечно), быть выключенными из человеческого общения. Но в наше время, в нашей стране, создаются все условия для инклюзивного образования. Хочу выразить огромную благодарность университету за предоставленные нам условия для учебы.

Хотелось бы напомнить о том, что наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев не так давно обратился с Посланием народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». И в этом Послании озвучил проблемы здравоохранения и пути их решения, назвав стратегическими инвестициями в будущее страны развитие отечественной медицины, повышения ее качественности и доступности в самых отдаленных уголках Казахстана. Сегодня в Казахстане разработаны льготы, улучшающие жизнь людей с инвалидностью, государство немало делает в этом направлении.

В разговоре участвовала и мама Умидахон – Гульнора Ахунджанова.

- Обучение на факультете психологии Таразского регионального университета бесплатное, в вузе отметили, что это у них первая студентка на инвалидной коляске, а нашим тьютором выступила преподаватель психолог вуза Сандугаш Мейрамбековна Усенова, - говорит Гульнора Ахунджанова. - С детства Умидахон мечтает стать психологом, оратором, философом. Онлайн занятий в вузе сейчас нет, надо ходить на лекции, чтобы не было пропусков. И, надо сказать, Умидахон сама очень хочет ходить на лекции.

В школе она ни один день за партой не сидела, учителя приходили на дом. И училась она при этом очень хорошо. А в вузе ей просто очень понравилось. Все лето она готовилась к ЕНТ, самостоятельно, без репетиторов, и как начала ходить в вуз, влюбилась в этот университет. Я ее уговаривала – не пойдем в этот университет, тебе тяжело, за партой никогда не сидела. А здесь высиживать 75 минут ей нравится, она такая счастливая с лекций выходит. Я все время там сижу и жду ее. Пока так, со временем хочу, чтобы стала самостоятельной.

Умидахон там выступала перед студентами, преподавателями, она это очень любит. На первом же занятии активно участвовала, показала свою прекрасную память. Думала, молчать будет, потому что никогда не училась в коллективе. Но нет. Для нее это новшество, а для меня – будто сама вместе с нею пошла в первый класс, все заново.

Ей все интересно, все предметы. С сокурсниками хорошо общается, многие ее давно знают по социальным сетям. Хочется, конечно, чтобы она учебную программу изучала вместе с преподавателями, со студентами. Чтобы почувствовала настоящую студенческую жизнь.

Думаю, что здесь сказался ее опыт выступлений перед аудиторией, который она приобрела, когда стала участницей проекта «Жизнь без границ» в рамках глобальной инициативы ООН ЮНИСЕФ «Поколение без границ» - мотивация людей с ограниченными физическими возможностями. Своим примером Умидахон доказывает всем, что никакие внешние препятствия и физические трудности не способны сломить волю к творчеству и стремление к победе.

- Спасибо за беседу!



