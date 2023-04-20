Как уберечь себя от укуса клеща – советы врача-инфекциониста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начиная с марта в нашей стране, особенно на юге, активизируются клещи. Клещевой энцефалит – самое опасное инфекционное заболевание, передаваемое этими насекомыми. В этой связи врач-инфекционист Больницы Медицинского Центра УДП РК Гульжан Сейдахметова рассказала, как уберечь себя от укуса и как правильно избавиться от клеща, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К основным симптомам энцефалита относятся головная боль, тошнота, рвота, лихорадка, повышение температуры. Также у человека может присутствовать спутанность сознания и дезориентация в пространстве, судороги, двигательные и чувствительные нарушения. В отдельных случаях наблюдаются психические расстройства.

Клещевым энцефалитом можно заразиться при посещении эндемичных по клещевому энцефалиту территорий – в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках; при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т.д.; при втирании в кожу вируса, при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения.

По словам врача-инфекциониста Гульжан Сейдахметовой, чтобы не допустить укуса клеща, человек, в первую очередь, должен сам себя обезопасить.

«Если вы собираетесь в поход или на природу, нужно надеть рубашку с длинными рукавами, обязательно надеть головной убор. Если у вас длинные волосы, их нужно спрятать под головным убором. Рубашки или футболки нужно заправить в штаны, выбрать носочки с плотной резинкой, а обувь должна прилегать к ногам», – объяснила врач-инфекционист Гульжан Сейдахметова.

По ее словам, люди по ошибке начинают сразу же выдергивать клеща, если заметят на себе. Однако так поступать нельзя.

«Нужно взять кусок прочной нити, сделать петлю и затянуть ее как можно ближе к хоботку. Затем нужно натянуть эти нитки, начать закручивать их, немного покачивая их из стороны в сторону. Клещ должен выйти полностью. Когда собираетесь на природу, нужно взять с собой специальный крем от клещей, чтобы намазать на открытые участки тела. Также можно использовать спрей для одежды от клещей», – отметила врач-инфекционист.

Наиболее опасны из всех клещей иксодовые, которые вызывают клещевой энцефалит, крымскую геморрагическую лихорадку. По словам врача, клещи имеют свои места обитания.

«В Астане клещевой энцефалит не часто регистрируется. В Восточном Казахстане, Алматинской области чаще встречается клещевой энцефалит. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях встречаются клещи, которые вызывают конго-крымскую геморрагическую лихорадку. В Западно-Казахстанской области встречаются клещи, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом», – пояснила Гульжан Сейдахметова.

По словам врача-инфекциониста, клещи активизируются в апреле-мае, когда на улице становится жарко. Однако, когда очень жарко, их активность спадает.

«Раньше я работала в Кызылординской области, где постоянно с конца февраля до сентября обращались пациенты с укусом клеща. Мы убирали клеща с помощью ватного тампона, используя растительное масло и пинцет. В любом случае клещ сам не отцепится. Если нет под рукой масла или пинцета, нужно взять за хоботок, вращать вокруг своей оси», – советует врач.

Фото: gov.kz

В Центральной клинической больнице отмечают, что самая надежная мера защиты – вакцинация против клещевого энцефалита, иными словами, прививка. Прививки могут проводиться как по плановой, так и по экстренной схеме. Чтобы сформировать иммунитет к началу сезона, прививка делается инактивированной вакциной в три этапа – первая вакцинация (V1) осенью: октябрь, ноябрь; вторая (V2) весной март, апрель; третья (RV) через год весной март, апрель и позволяет поддерживать иммунитет в течение трех лет, после чего необходима однократная ревакцинация (RV отдаленная). Но надо помнить, что начинать делать прививки нужно задолго до лета, так как последняя прививка должна быть сделана не позже чем за две недели до начала дачного сезона.

Экстренная схема прививки от клещевого энцефалита (две инъекции с интервалом в две недели) проводится в том случае, если человек внезапно приехал в очаг распространения клещевого энцефалита. Опасный период — весна и лето. В другие сезоны экстренная профилактика энцефалита не проводится. Через год привитые вакцинируются повторно.

Если человек не привит, но клещ его все-таки укусил, то профилактически ему вводится доза иммуноглобулина, то есть «готовые» антитела против возбудителя заболевания. Поэтому при присасывании клеща обязательно надо обращаться к медицинским работникам.



