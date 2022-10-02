Как уберечь ребенка в сезон простудных заболеваний - советы педиатра

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сезонные простуды, снижение иммунитета и больничные знакомы всем родителям. Но не все знают, как правильно лечить и укреплять иммунитет. Особо это актуально сейчас - в осенний период. На все эти вопросы ответила в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» семейный врач, педиатр Бибигуль Терекбаева.

- Бибигуль Сеилжановна, сейчас разгар сезонных инфекций. Какие относятся к самым распространенным? И каковы их особенности?

- Осень - сезон простудных заболеваний и именно острых респираторных, вирусных инфекций, которые поражают верхние дыхательные пути. Сюда можно отнести риновирус, аденовирус, энтеровирус, грипп и коронавирус.

Все острые респираторные вирусные инфекции, как правило, имеют схожие симптомы. Это нарушение общего самочувствия, интоксикация, повышение температуры, слабость, головные боли.

- На что в первую очередь стоит родителям обратить внимание?

- Это такие симптомы, как насморк, кашель, першение в горле. Но риновирус и аденовирус отличаются. Риновирус попадает в слизистую оболочку носа и носоглотки. Аденовирус - это тонзиллиты, увеличение лимфатических узлов, конъюнктивиты. Вирус гриппа сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией и мышечными болями. При некоторых респираторных заболеваниях отмечается рвота и диарея. Основной вид передачи - это, конечно, воздушно-капельным путем. При кашле, чихании.

- Как уберечь ребенка от респираторных заболеваний?

- В первую очередь, речь идет о гигиене рук. Нужно чаще мыть руки. Так снижаются риски заболеть. Чаще проветривать помещение, поддерживать оптимальную температуру воздуха - около 22 градусов. Так как сухой воздух может приводить к пересушиванию слизистых носа и большие риски присоединения инфекции.

Часто родители на приеме спрашивают, что нужно сделать, чтобы дети болели меньше? Первое - нужно санировать (пролечить) все хронические очаги инфекции (кариес, миндалины, аденоиды). Второе - устранить все дефициты (железодефицит, витаминов, микроэлементов). Третье - чтобы ребенок не болел часто, он должен быть в балансе во всем.

- Если ребенок все же заболел, подхватил вирус, что делать в первую очередь?

- Важно помнить, что ОРВИ - самопроходящее заболевание. Но очень часто осложняется другими инфекциями. Тогда родителям стоит обращать внимание на тревожные симптомы - это высокая температура выше 39,5 градусов более 5 дней, короткие интервалы между подъемами температуры, повторный подъем температуры после улучшения состояния, когда слышны хрипы и свисты в дыхании, одышка, рвота, диарея и боли в животе, ушах. При таких тревожных признаках важно понимать, что идет осложнение и в срочном порядке нужно обращаться за медицинской помощью.

Хотелось бы также отметить, что в случае, если у ребенка ОРВИ более 8 раз в год, более двух пневмоний, более двух синуситов в год, длительные непонятные поносы, гнойные процессы кожи, необходимость в длительном лечении антибиотиками, то тут нужна консультация иммунолога для исключения первичного иммунодефицита. Если же иммунолог исключит вероятность иммунодефицита, то тогда нужно идти к педиатру.

Есть два состояния, которые могут способствовать частым болезням - это дефицит железа и витамина Д. Для выявления этих данных необходимо сдавать клинический анализ крови с эритроцитарными индексами - железо, ферритин, трансферрин, ОЖСС. А также кровь на витамин Д.

Если же у ребенка вечно течет из носа, то здесь могут быть аденоиды. Родителю нужно обратиться к лор-врачу. Если постоянный кашель, ребенок посвистывает во время прослушивания легких, могут быть бронхообструкции, то здесь нужна консультация и осмотр пульмонолога.

Любые хронические болезни должны быть под контролем! Ребенок может часто болеть, если у него избыточный или недостаточный вес, хронические очаги инфекции.

- Чем можно помочь ребенку в целях повышения иммунитета в период ОРВИ?

- Нужно стараться с детства закаливать ребенка. Не кутать чрезмерно, одевать по погоде, в теплое время давать возможность малышу побегать босиком.

Должно быть разнообразное и сбалансированное питание, обязательный водный режим и соблюдение часов сна и бодрствования. Также важно минимизировать стрессовые ситуации, эмоциональные нагрузки. Ну и необходимо прививать детей.

Также именно у детей дошкольного возраста большой риск, что может быть анемия и железодефицит. Поэтому важно сдавать анализы и следить за этими показателями, потому как они напрямую влияют на иммунитет ребенок. И самое важное - подключать витамин D. Потому что это не просто витамин, а также прогормон, который играет большую роль в построении иммунитета.

Всегда должна быть причина, почему ребенок болеет, это могут быть дефицитарные состояния, вирусная или бактериальная нагрузка, паразитарные или грибковые инвазии. Наличие этих причин можно увидеть по анализам.

Благодарю за интересную беседу!

