Как туристы смогут добираться до озера Алаколь в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для доступа туристов на побережье Алаколь ВКО увеличат количество автобусных маршрутов, железнодорожных вагонов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С 1 мая аэропорт в Урджаре закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Чтобы обеспечить транспортную доступность побережья озера Алаколь для туристов планируется увеличить количество автобусных маршрутов, а также поездов и дополнительных прицепных вагонов.

В ходе онлайн пресс-конференции стало известно, как обеспечат транспортную доступность Урджарского района в летний туристический период.

Напомним, уже с 2017 года в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» ведется реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск». По территории Восточного Казахстана протяженность дороги составляет 454 км. На сегодня по проекту выполнено 57 процентов работ, то есть движение по 257 км проходит по новому асфальтобетонному покрытию дороги. Остальные 43 процента планируется закончить до конца 2021 года.

Как сообщил заместитель директора Восточно-Казахстанского филиала АО НК «Казавтожол» Асылбек Нугуманов, на участке Усть-Каменогорск – Калбатау проезд по асфальтовому покрытию полностью обеспечен. В этом году основные дорожно-ремонтные работы будут проводиться от Калбатау до Аягоза и далее до поворота на Таскескен. Работы по реконструкции автодороги «Таскескен – Бахты» находятся на завершающей стадии, окончить их планируется до июля.

«На участках, где будет вестись реконструкция, особое внимание уделено объездным дорогам для качественного безопасного бесперебойного движения. В итоге на участке Калбатау – Аягоз движение по объездной дороге в июне составит 55 км, на участке Аягоз – Таскескен – 56 км», – отметил Асылбек Нугуманов.

В связи с закрытием аэропорта в Урджаре на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, возникающий среди населения дефицит в транспортном сообщении планируется компенсировать за счет увеличения количества вагонов, курсирующих железнодорожных составов из городов Нур-Султан, Алматы до станции Жаланашколь с восьми до десяти вагонов. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржана Жумадилова, это позволит увеличить количество мест с 352 до 456 по каждому направлению.

«С 17 июня с периодичностью три раза в неделю начнет движение новый пассажирский поезд сообщением «Алматы – Достык» с составом 10 вагонов, что дополнительно обеспечит 450 мест. По внутриобластным сообщениям из городов Усть-Каменогорск, Семей на станцию Жаланашколь будет увеличено количество вагонов с пяти до семи по каждому направлению, что даст возможность увеличить количество мест с 270 до 416», – отметил Нуржан Жумадилов.

Кроме того, проработан вопрос по увеличению количества автобусов, ежедневно курсирующих из Усть-Каменогорска и Семея в направлении села Урджар в два раза, то есть с восьми до 16 автобусов. Это обеспечит увеличение перевозимой мощности пассажиров за туристический сезон с 35,7 тысячи до 71,4 тысячи человек.

Нуржан Жумадилов подчеркнул, что капитальный ремонт аэродрома в селе Урджар не проводился с момента начала его ввода в эксплуатацию. Перенос сроков по проведению реконструкции может сказаться на безопасности полетов. При этом после модернизации аэропорта появится возможность принимать современные воздушные суда западного типа, в том числе в ночное время суток. Это позволит увеличить поток туристов на побережье озера Алаколь в последующие летние сезоны. Напомним, что завершить проект планируется до конца текущего года.