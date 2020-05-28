Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Как трудоустроиться онлайн в столице

    28 Мая 2020, 18:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По 117 инфраструктурным проектам программы «Дорожная карта занятости – 2020» только за несколько недель трудоустроились 2 370 человек у 78 работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Просмотреть перечень проектов и подобрать ту вакансию, которая подходит именно вам, вы можете на портале cz.astana.kz, в разделе «ДКЗ 2020», – сказала заместитель акима города Малика Бектурова.

    Кроме того, данную услугу можно получить и оффлайн. Для этого необходимо через мобильное приложение Smart Astana забронировать онлайн-очередь на посещение Центра занятости. Далее специалист предложит список востребованных вакансий, зарегистрирует в качестве лица, ищущего работу, и выдаст направление на собеседование. Более подробную информацию можно также узнать в мобильных центрах занятости НПП «Атамекен», расположенных по адресам: пр. Богенбай батыра, 6/5; ш. Алаш, 31/1; ул. Гете, 1; пр. Н. Тлендиева, 24; пр. Абылайхана, 31; ул. Ш. Уалиханова, 24; Кабанбай батыра, 21; ул. Шалкоде, 1.

    Автор:

    Астана Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астана в дыму: как защитить себя от смога
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам