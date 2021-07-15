Как тренируются военные альпинисты в Центре горной подготовки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горная подготовка является одним из основных направлений подготовки специальных подразделений, предназначенных для действий в горах. Особое значение она обретает с учетом того, что 10% территории Казахстана занимает именно горная местность. Для подготовки военных альпинистов в Вооруженных силах Казахстана функционирует современный Центр горной подготовки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Центр создан в 2018 году. Личный состав инструкторов центра был укомплектован из числа действующих спортсменов высшей спортивной и инструкторской категории. Квалификация спортсменов позволяет вести все уровни подготовки методически грамотно, в соответствии с программами и правилами горных восхождений, утвержденными Федерацией альпинизма и скалолазания Казахстана, надлежащим оформлением спортивных разрядов и инструкторских категорий.

Необходимо отметить, что месторасположение центра позволяет проводить занятия круглогодично. В числе преимуществ – шаговая доступность горного региона, где планируются учебные занятия и восхождения, наличие в горном районе необходимого количества классифицированных маршрутов для выполнения программы подготовки инструкторов и повышения уровня подготовки альпийских подразделений.

В задачи Центра горной подготовки входит тренировка альпийских подразделений, организация и проведение курсов по выживанию среди летного состава Сил воздушной обороны в горной местности, ведение поисково-спасательных работ. Лучшие альпинисты направляются на специальную подготовку в федерацию альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана, о чем выдаются соответствующие сертификаты.

Среди инструкторов центра – известные казахстанские альпинисты, военнослужащие Вооруженных Сил: покоритель Эвереста майор Максут Жумаев, капитан Василий Пивцов, а также старший сержант Александр Софрыгин.

С момента формирования центра курсы и сборовые мероприятия здесь прошли свыше 210 военнослужащих Вооруженных Сил и около 40 сотрудников других силовых ведомств. Инструкторами подготовлено более 180 специалистов горной подготовки.