Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как тренируются курсанты МЧС в теплодымокамере

    13 Декабря 2022, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК показали, как курсанты Академии гражданской защиты проходят тренировку в теплодымокамере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Теплодымокамера помогает осуществлять профессиональную подготовку, приближенную к реальным условиям, с которыми можно столкнуться на пожаре. Это специальный учебно-тренировочный комплекс с имитацией обстановки реального пожара. Тренировки как курсантов, так и действующих пожарных и спасателей в регионах проводятся для выработки высокого уровня выносливости, физической работоспособности и тепловой адаптации к повышенным температурам.

    Сама тренировка проходит в несколько этапов, которая включает в себя разминку, необходимую для разогрева мышц перед выполнением задач. Затем пожарные направляются в теплокамеру, в которой выполняют упражнения на снарядах и тренажерах учебно-тренировочного комплекса.

    После активной физической нагрузки в теплокамере, бойцы переходят к самому серьезному испытанию - тренировки газодымозащитников в дымокамере, которая имитирует лабиринты с изменяемой планировкой, тупиковые зоны, имитацию жилой комнаты, а также генератор дыма и громкоговорящую связь (крики пострадавших).

    Перед звеньями ГДЗС руководитель занятий подбирает задачи и маршруты, которые должны выполнить и пройти тренируемые. Задачи перед звеньями ГДЗС стоят одинаковые: обнаружение «очага» пожара и ликвидация «горения»; поиск «пострадавшего» (манекена) и вынос его на свежий воздух.

    Как только все этапы выполнены, звено выходит из тренировочной зоны. Руководитель занятия фиксирует время выполнения поставленной задачи, подводит итоги.


    Фото: gov.kz
    Учения Другие государственные органы Видео МЧС Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Системы оповещения проверят в Абайской области
    ДЧС Улытауской области получил 11 единиц техники
    Как не поджечь елку и встретить Новый год безопасно
    Годовалый ребенок погиб в пожаре в Павлодаре
    Популярное
    1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
    2 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
    3 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
    4 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    5 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    Новости партнеров