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    Как теперь будут наказывать браконьеров в Казахстане

    30 Декабря 2019, 14:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О нововведениях в законодательство в части ужесточения наказания за браконьерство, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Незаконная охота (ст.335 УК) и незаконная рыбная ловля (ст.337 УК) переведены из проступка в категорию преступлений средней тяжести. За такие факты предусмотрено до 4 лет лишения свободы, штраф до 10 млн тенге», - сказал Марат Ахметжанов.

    Эти же действия в заповедниках, в отношении редких видов рыб и краснокнижных животных, по его словам, теперь будут наказываться до 6 лет лишения свободы, а в составе преступной группы или в особо крупном размере до 10 лет.

    «По ним также вводится обязательная конфискация орудий преступления, транспортных средств и имущества браконьеров», - добавил Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура
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