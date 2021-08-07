Как строится социальное жилье в Нур-Султане, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем Instagram рассказал о строительстве доступного социального жилья в городе, передает МИА «Казинформ».

«Город – это живой организм, где для его полноценной и комфортной работы необходимо совершенствовать все сферы. К примеру, при строительстве жилья и других объектов также необходимо предусматривать подведение инженерных сетей, чтобы обеспечивать дома теплом, электричеством и другими коммуникациями, строить дороги, детские сады, школы, медицинские учреждения. Согласно данной концепции районы столицы мы развиваем полицентрично», - написал аким.

Во время объезда Алтай Кулгинов ознакомился с ходом строительства социального доступного жилья.

«Сегодня посетил микрорайон «Отау» (район Алматы, в стороне Метро). Там будет целый микрорайон доступного льготного жилья. Общее количество соцжилья в том микрорайоне для наших очередников (в том числе очередников Отбасы банка) превышает 2 тыс. квартир.

Поручил построить в том микрорайоне детский сад, школу, также рассмотреть варианты строительства медучреждения, досуговых объектов, продуктовых магазинов и др.

Кроме того, необходимо уделить особое внимание благоустройству территории МЖК: по дворовым территориям, дорогам, канализациям, автобусным остановкам, освещению», - отметил аким столицы.

Он напомнил, что в текущем году по поручению Главы государства будет увеличено количество соцжилья.

«К примеру, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, то в этом году данную планку поднимем до 10 тыс. За последние три года количество соцжилья увеличится более чем в пять раз. Также будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. Помимо этого увеличили сумму жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширили категорию участников по программе Казахстанской жилищной компании (КИК)», - написал А. Кульгинов.