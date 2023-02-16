Как страны тюркского мира помогают пострадавшим при землетрясении в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Вице-президент Турции Фуат Октай встретился с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ), послом Кубаничбеком Омуралиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Во время встречи в штаб-квартире Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Октай поделился информацией о масштабах стихийного бедствия, его последствиях и работах, проведенных после землетрясений и отметил, что интенсивные поисково-спасательные работы продолжаются.

Омуралиев упомянул о помощи, направленной в Турцию странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ, и заявил, что организация работает в тесном сотрудничестве с AFAD, чтобы обеспечить эффективность и адресность предоставляемой гуманитарной помощи.



Тюркский мир направил в зону бедствия 1703 спасателей

Стараниями команд, прибывших из стран Организации тюркских государств, спасли 75 граждан.

В ходе работ, в которых участвуют 747 поисково-спасательных и медицинских работников из Азербайджана, удалось спасти из-под обломков 54 человека. Азербайджан направил в Турцию 503 тысячи долларов финансовой помощи, полевой госпиталь, 479 палаток, 14 тысяч 380 предметов первой необходимости, 82 тысячи 480 теплых вещей, 611 тысяч 709 медикаментов и предметов медицинского назначения. Нефтяная компания братской страны обеспечивает безвозмездную заправку авиатранспорта, социальных служб, в том числе транспорта пожарных команд, скорой помощи, служебных автомобилей поисково-спасательных команд.



Правительство Казахстана приняло решение выделить Турции 1 миллион долларов в качестве экстренной помощи. Двумя специальными рейсами в Турцию доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека. казахстанские спасатели спасли из-под развалин 7 человек. Казахстан отправил в зону бедствия более 160 тонн гуманитарной помощи, 28 генераторов. Граждане Казахстана перечислили на специальный счет посольства Турции в РК более 2,8 миллиона долларов.

Кроме того, казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь. Они уже закупили около 50 юрт. Около 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

Кыргызстан участвует в работах в зоне землетрясений с поисково-спасательным отрядом численностью 188 человек, в состав которой входят спасатели, медики и сейсмологи, а также 6 поисково-спасательных собак. Из-под обломков удалось спасли пять человек. Многочисленные студенты, получающие образование в Турции, добровольцами отправились в зону бедствия. В Кыргызстане граждане переводят средства на счет специально созданного фонда.



Узбекистан участвует в ликвидации последствий стихийного бедствия в составе 171 человек, состоящих из членов поисково-спасательной группы, сейсмолога и медицинского персонала, а также 10 собак-спасателей. Они вытащили из под завалов 9 раненых. В Турцию доставлено более 160 тонн гуманитарного груза. В Хатае развернут военно-полевой госпиталь. Во всех крупных городах страны созданы пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.



Из Венгрии прибыл отряд из 167 спасателей и 29 служебных собак. Большинство из них трудятся в Хатае. Венгрия, осуществляет также мобилизацию гуманитарной помощи через множество официальных структур и добровольческих команд.

Туркменистан направил в Турцию 7 врачей и 3 медработника, а также 2 самолета с гуманитарной помощью, состоящей из медикаментов, предметов медицинского назначения и тёплой одежды.



Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) отправила поисково-спасательную группу из 249 человек. Среди них представители армии, полиции и пожарных. Из ТРСК прибыли 8 специально оборудованных автомобилей, более 70 медицинских работников, 82 грузовиков с гуманитарной помощью, 132 мобильных крана и прочей специальной техники. Более 1800 волонтёров организовали сбор помощи в разных городах ТРСК.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.tr



