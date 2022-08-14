Как столичный Арбат стал центром притяжения творчества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Город украшают не высотки и небоскребы, а люди. Они создают уют, дополняют существующие пространства интересными инсталляциями и объектами, которые потом становятся украшением города. В столице таких пространств немало. Особенно интересна судьба столичного Арбата, который стал центром притяжения творчества.

Площадкой вне политики называет это место Арай Ордабаева – инициатор создания и основательница проекта. Здесь можно просто расслабиться, послушать живую музыку, приобрести коллекционные предметы и чудесные работы ремесленников.

В этом году исполнилось пять лет с момента открытия творческой площадки. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Арай Ордабаева призналась: «Сейчас уже исчез стереотип о том, что «Арбат никому не нужен».

Напротив, он нужен всем. В частности, горожанам, коротающим летние вечера под звуки живой музыки. Ремесленникам и музыкантам, для которых это место стало вторым домом; молодежи, которая выстраивается в длинную очередь, чтобы исполнить любимую песню под открытым небом.

«Ездила в РОВД и забирала музыкантов»

«Старожилы знают, что раньше здесь ничего не было: только кусочек асфальта, росли розы и все. Когда мы основали Арбат в 2017 году, никто не хотел сюда приходить. Я вылавливала музыкантов на набережной, в подземных переходах», - начала беседу инициатор проекта.

«Полицейские постоянно делали замечания музыкантам. Даже говорили, что они попрошайки. Я всегда возмущалась. Они же не стоят с протянутой рукой! Музыкант делится своим творчеством. Вы можете послушать их выступление и не давать им денег. В первый год я даже ездила в РОВД и забирала музыкантов. Тогда акимом города был Асет Исекешев. Он дал поручение, чтобы музыкантов на Арбате не трогали. Поэтому здесь им предоставлялась полная творческая свобода», - пояснила Арай Ордабаева.

«На Арбате хотят выступать много музыкантов. Неподалеку расположено караоке под открытым небом. Звуки караоке заглушают звуки струн. Ремесленники в юртах порой не слышат покупателей, а покупатели не слышат их. Поэтому стараюсь разместить музыкантов в разных местах, чтобы они не мешали друг другу», - поделилась основательница Арбата.

Действительно, выступления уличных музыкантов стали украшением города. Особенно, это радует иностранцев, которые наслаждаются выступлением молодых ребят. За рубежом культура уличного пения хорошо развита. Они стоят в подземных переходах, метро.

«Посол Швеции, к примеру, каждый вечер заглядывает к нам, чтобы послушать выступление нашего саксофониста. Мне кажется, в уличных выступлениях есть свое особое очарование», - добавила Арай Ордабаева.

Как Арай Ордабаева организовала творческое пространство для ремесленников

Арай поддерживает не только музыкантов. Под свою опеку она взяла ремесленников, которым негде выставлять свои изделия. Арай Ордабаева тоже умелая мастерица. Раньше занималась мыловарением, вязкой на гвоздях; также как и ремесленники выставляла свою продукцию в торговых центрах, на ярмарке.





«В торговых центрах свои правила. Нужно приходить без опозданий в 8:00 утра. Раньше 22:00 вечера уходить нельзя. Пока доедешь до дома - уже наступает полночь. Тогда у меня возникла мысль, что у мастеров должно быть свое пространство, где они обретут полную творческую свободу. Постоянно говорю мастерам: единственное, что от них требуется – делать изделия своими руками и быть доброжелательными. То есть, они должны полностью посвятить себя творчеству», - сказала основательница Арбата.

Ремесленники расположились в юртах. Здесь можно приобрести ювелирные изделия, бижутерию, книги и подделки.

«У нас жесткая дисциплина. Все приходят вовремя. В будние дни ремесленники работают с 14:00 до 23:00 часов. Мастеров прошу не опаздывать. Если покупатель в первый день вас не дождался, а на второй день вас снова нет на месте, то уже в третий раз он приобретет товар у другого мастера», - пояснила Арай Ордабаева.

Когда девушка загорелась идеей создания Арбата, многие твердили, что эта инициатива не жизнеспособна.

«У нас же нет ничего бесплатного для людей. Когда город только развивался, здесь было очень скучно. Это город чиновников. Все утверждали: «твой Арбат никому не нужен». В какой-то период здесь даже продавали белье, продукты питания, и Арбат превратился в барахолку. Этого нельзя допускать. Арбат должен ассоциироваться с мастерами, ремесленниками, ювелирами, книгами», - говорит основательница Арбата.

Караоке под открытым небом

С каждым годом на Арбате появлялись новые объекты. В 2018 году здесь открылось бесплатное караоке, которое начинало работу после 21:00, а вечерами люди собирались на просмотр фильма в уличном кинотеатре. Здесь проводились книжные фестивали, курсы танцев для детей. Представители разных культур устраивали свои праздники, угощали горожан национальными блюдами.

«На Арбате все тщательно продумано людьми для людей. Люди – это часть города. Мы показывали бесплатные фильмы на свежем воздухе, транслировали чемпионаты мира по разным видам спорта, бой Геннадия Головкина. Караоке собирает свою аудиторию. Горожане приходят в красивой одежде, выстраиваются в очередь, чтобы исполнить любимую песню. Это был их звездный час. Люди иногда плохо поют. Однако ты понимаешь, что в этот момент они очень хорошо себя чувствуют», - поделилась Арай Ордабаева.

Стена памяти Дениса Тена и курсы оказания первой помощи

«Когда Дениса не стало, меня волновала мысль: если бы он при мне истекал кровью, то я не смогла бы ему помочь. Я предложила министерству здравоохранения организовать курсы оказания первой помощи на Арбате. Мою идею поддержали, выделили настоящую санитарную авиацию, врачей. Все лето мы учили людей оказывать первую помощь. А чтобы выплеснуть свои эмоции, поскольку трагедия никого не обошла стороной, мы организовали стену памяти Дениса Тена. Горожане приносили цветы, игрушки, распечатали его фотографии. Люди плакали, читали стихи и вспоминали любимого Дениса», - поделилась Арай Ордабаева.

«Когда резко перестаешь ходить, ты откладываешь жизнь на потом»

Арай привыкла всегда быть в движении, создавать интересные пространства. Однако два года назад девушка перестала ходить и впала в депрессию. Осложнение коронавируса – так объяснила свое состояние основательница Арбата.

«Думала о том, что мне нужно покончить с собой. Я привыкла к активному образу жизни. Когда резко перестаешь ходить - ты откладываешь жизнь на потом. Сидела и строила планы на будущее: чем буду заниматься, когда снова начну ходить. В какой-то момент до меня дошло, что нужно проживать жизнь. Когда я заболела, мастера сильно переживали. «Что будет с нами?», - задавались они вопросом. Чувство ответственности перед людьми помогло мне встать на ноги. Зимой тяжелее передвигаться на коляске. У нас даже здоровым людям сложно ходить зимой, что говорить о коляске. Врачи поставили диагноз – патологическая утомляемость мышц (миастения). Осложнение коронавируса сказалось на моем здоровье. Случился аутоиммунный сбой. Многие говорят: не страшен коронавирус, как его последствия. Всякое бывает в жизни», - поделилась Арай.

«Арбат – это душа города»

Арай Ордабаева воспитывает двух детей. Сыну 24 года, дочке 9 лет. Коляска не помешала ей продолжать заниматься любимым делом. Ее всегда можно найти на Арбате. Люди приняли и полюбили это пространство. Поэтому Арбат стал неотъемлемой частью города.

«Все держится на инициативе людей. Арбат – это душа города, центр притяжения. Арбат – не социальная, а творческая площадка. Людям всегда интересно находиться здесь», - добавила Арай Ордабаева.



Фото:Арай Ордабаева







