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    Как стать индивидуальным предпринимателем, не выходя из дома

    30 Декабря 2020, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК совместно с Halyk Bank запустили сервис по онлайн открытию индивидуального предпринимательства (ИП), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Регистрация ИП через приложение банка стала возможной благодаря созданию дополнительных сервисов, разработанных специалистами АО «Национальные информационные технологии», которые провели интеграцию с информационными системами Комитета госдоходов Министерства финансов, государственной базой данных Е-лицензирование и банка.

    Новую услугу казахстанцы могут получить, не выходя из дома.

    «Достаточно перейти в приложении по ссылке «Стать ИП», и система подскажет дальнейшие шаги. Весь процесс открытия ИП займет не более 5 минут. Важно отметить, что услуга композитная, то есть заявители могут онлайн зарегистрировать ИП и открыть счет на ИП сразу в одном окне», - говорится в сообщении.

    «Мы работаем над максимальным упрощением процесса получения государственных услуг и даем казахстанцам альтернативный способ регистрации ИП. Ведь один из основных месседжей послания Главы государства – поддержка малого и среднего бизнеса. И мы, как министерство, делаем все, чтобы оптимизировать процессы для начинающих бизнесменов. Подобная интеграция проводится и с другими банками и организациями», - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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