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    Как стационарные посты полиции помогают акмолинцам

    2 Октября 2019, 13:02

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 6 000 нарушений общественного порядка пресекли акмолинские полицейские, дежурящие на стационарных постах полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказывают в пресс-службе департамента полиции региона, в этом году сотрудниками, заступающими на стационарные посты, установленные в местах наибольшей концентрации людей, а также оживленных дворах многоэтажек, пресечено свыше 6 000 нарушений общественного порядка. В их числе более 540 фактов мелкого хулиганства, 3 000 фактов распития спиртных напитков, задержано более 400 несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улицах.

    «Службу на стационарных постах полицейские несут в круглосуточном режиме, а значит, граждане могут обратиться за помощью в любое время. Своевременное обращение горожан уже позволило раскрыть по горячим следам 89 преступлений, это грабежи, хулиганства, кражи, изнасилования, незаконный оборот наркотических средств. Кроме пресечения и выявления правонарушений и преступлений, сотрудники полиции, заступающие на дежурство на стационарные посты, оказывают гражданам постоянные консультации и зачастую первыми приходят на помощь», - рассказали в ведомстве.

    Стационарные пункты полиции представляют собой модули, оборудованные системой внешнего видеонаблюдения, с выводом на Центр оперативного управления. Помещения оборудованы необходимой компьютерной техникой, имеют доступ ко всем базам данных и обеспечены средствами связи.

    «Еще одно нововведение – оснащение стационарных постов полиции системой просмотра камер видеонаблюдения ЦОУ, то есть сотрудники полиции, которые несут службу на модуле, имеют возможность просматривать записи камер в режиме «онлайн» и своевременно пресекать правонарушения», - добавили в ведомстве.

    Напомним, по поручению Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева в настоящее время во всех областных центрах страны проводится работа по совершенствованию стационарных постов полиции.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область МВД РК Силовые структуры
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