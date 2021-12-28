Как стабилизируют цены на продукты первой необходимости в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведется большая работа по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Крупным торговым сетям выделяются займы по «оборотному механизму», систематически проводятся сельскохозяйственные ярмарки, заключаются договоры с аграриями регионов и пр. Все перечисленные меры позволяют стабилизировать цены на продукты первой необходимости. О результатах этой работы за 2021 год рассказали в городском Управлении инвестиций и развития предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

С 2019 года для стабилизации цен на социально значимые продукты питания (СЗПТ) из местного бюджета выделено 8,6 млрд. тенге, что является одним из самым высоких показателей среди регионов республики. Вместе с тем, по «оборотному механизму» выданы займы 24 субъектам предпринимательства, а это, в свою очередь, позволило стабилизировать цены на 19 позиций СЗПТ в крупных торговых объектах города: AQMOL, Мagnum, «Астыкжан», «Вкус Март», Metro.

Кроме этого, управлением заключены форвардные контракты с аграриями Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областей на поставку 15 тыс. тонн овощей по сниженным ценам. Реализация продукции производится в торговых объектах: «Вкус Март», «Анвар», «Астықжан», AQMOL «Аян» и Мagnum, тем самым реализуется механизм «от поля до прилавка» без посредников. Сегодня цены на овощи в этих точках составляют: картофель - 95 тг/кг, морковь - 88 тг/кг, капуста - 84 тг/кг, лук – 84-89 тг/кг.

Еще одним «стабилизатором» цен на социально значимые продукты питания стали сельскохозяйственные ярмарки. Товаропроизводители со всех регионов страны привозили свою продукцию по сниженным ценам напрямую. При этом цены были ниже рыночных на 10-15%. По завершению сезона в столице провели 15 ярмарок с участием 950 товаропроизводителей, реализовано более 5 тыс.тонн продукции.

На сегодня для удобства астанчан создается сеть павильонов для проведения круглогодичных ярмарок в каждом районе города. Всего будет построено 8 павильонов (по 2 павильона в каждом районе). Первый уже открыли в жилом массиве Пригородный, остальные - в 2022 году.

Стоит отметить, что акимат проводит еженедельный мониторинг цен на основные продукты питания в крупных торговых объектах, в том числе: «Шапагат», «Артем», «Шарын», «BIG Шанхай» «Столичный рынок», «Алаш», ТД «Гульжан», ТД «Азат» ТД «Алем»; торговые сети «Вкус Март», «Small», «Анвар», Magnum cash & carry», «Астана мир вкуса» гипермаркет «Кенмарт» и т.д.