«Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан сейчас может похвастаться своей вакциной QazVac, которая массово применяется против COVID-19. Однако в скором времени может быть доступна вакцина совершенно нового типа - интраназальная, или нановакцина. О преимуществах своего препарата корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Кайсар Табынов - профессор Казахского национального аграрного университета.

«Разработку этой вакцины начали еще в прошлом году. Мы сделали анализ всех предлагаемых вакцин-кандидатов в тот период, а тогда предлагались вакцины с инъекционным способом введения, то есть вакцины для внутримышечного введения. Последние исследования показывают, что очень важно при коронавирусной инфекции обеспечить полноценный иммунный ответ. Когда получают вакцину внутримышечным путем, как правило не задействуется очень важное звено - иммунитет на слизистых оболочках. А за это отвечают иммуноглобулины класса А, или секреторные антитела. Чем они эффективны? Допустим, возбудитель коронавируса попадает на слизистую оболочку респираторных органов. И сразу же, буквально на подступах, он блокируется этими антителами. Ни одна из других вакцин не формирует такие антитела. Таким образом, предупреждается инфекция. Однако эти антитела коротко живут, то есть они могут в течение полутора месяцев не оказаться на слизистой оболочке. Но даже несмотря на это мы пошли на этот шаг», - рассказал разработчик.

Основные участники разработки вакцины - пять-шесть ученых, в целом была задействована команда из 17 человек. На такой ответственный шаг ученые решились в связи сильно развивающимся движением антиваксеров.

«Придумываются всякие небылицы по поводу вакцинации. Если посмотреть с психологической точки зрения, чем это может быть обусловлено? Одной из причин мы считаем страх инъекционных препаратов, любых уколов. Из-за этого страха они готовы в принципе отказаться от любой вакцинации. Поэтому, чтобы расширить массовую кампанию по иммунизации населения, мы должны предлагать населению то, что вызывает у них меньше страха. В этом плане мы видим, что ретроназальный способ введения - наиболее безопасный, к тому же более удобный для применения. Вы можете его на себе «попробовать» не в медицинских кабинетах, а находясь дома, как спрей для носа», - отметил профессор.

По его словам, первый прототип вакцины получили в прошлом году, а испытания на лабораторных животных начали в сентябре.

Примечательно, что вакцину разрабатывают отечественные ученые совместно с учеными Университета штата Огайо (США). Кайсар Табынов уже давно работает с коллаборатором, с которым у них давние приятельские отношения.

«Мы заключили двустороннее заключение. У нас есть конкретный договор по этому проекту. Когда начали этот проект, у нас не было финансирования, все делали за счет самих участников. Они уже имеют существенный опыт. Они создали ряд вакцин на основе наночастиц против инфекции сельскохозяйственных животных. Мы подумали, почему бы эту технологию не перенести на коронавирусную вакцину. Приготовили несколько формуляций и испытали их. Мы убедились в том, что вакцина действительно безопасна, способна формировать клеточный иммунный ответ и обеспечивает защиту от самой инфекции, при испытании на хомяках. То есть, вакцина защищает от специфического воспалительного процесса в легких зараженных хомяков. Надо отметить, что защита была выше, чем у контрольной группы. У тех животных, которые получали интраназальную вакцину, уровень поражения легких ниже, чем в группе, которая не получала вакцину. Допустим, те, кто получал вакцину, заболели с 10-процентным поражением легких, а те, кто не получил, у них легкие поражались на 70 или 90 %», - отметил Кайсар Табынов.

К слову, разработчик уже испытал на себе собственную вакцину. По его словам, все легко переносится, прививался только один раз.

Чтобы повысить эффективность вакцины, несколько месяцев назад ученые получили другую формуляцию вакцины - усовершенствованную версию.

«Мы усовершенствовали по антигену. Модифицировали, добавили другие иммунностимуляторы. Эксперимент на стадии завершения. В ближайшее время будут предварительные результаты доклинических испытаний. Мы предлагаем совершенно новый метод. Исследования ведутся. Уже параллельно запускаем доклиническую оценку безопасности. Это уже детальное исследование вакцины. Всё это будем проводить на базе испытательного центра регуляторного органа - Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. После этого будет принято окончательное решение - будем ли переходить на клинические испытания», - заверил разработчик.

Что касается эффективности вакцины - по словам Кайсара Табынова, на стадии доклинических исследований не скажешь, на сколько процентов она защищает. Для этого вакцину нужно испытать на большом количестве людей.

«Сейчас мы хотим получить такую конструкцию, которая полностью защитит легкие. Исследования быстро не проводятся, нужно время для этого. Все испытания проводятся на базе двух организаций в Казахстане: Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете и в лаборатории уровня биологической безопасности на базе Национального центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева», - заключил Кайсар Табынов.



