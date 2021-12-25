Как создавался проект «Штрихи к портрету», рассказала Айгуль Адилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В интервью с известным политическим и общественным деятелем Ермухаметом Ертысбаевым в программе «Ертысбаев LIVE» известный журналист, руководитель проектов телеканала «Хабар», автор книги «Штрихи к портрету» Айгуль Адилова рассказала, как создавался проект. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Документальный проект вышел и задумывался как проект-откровение. Он вышел в 2020 году. После сложения президентских полномочий это первое большое интервью, которое дал мне Нурсултан Абишевич. Я освещаю его деятельность с 2015 года как журналист Президентского пула. Проект был поделён на 5 серий. Каждое интервью длилось около полутора-двух часов. Для себя, конечно, выписала самые ключевые события нашей страны, но и в целом, так как приближались к 30-летию Независимости, для себя поставила задачу - обозначить ключевые, целевые события и стратегические вещи», - поделилась автор книги.

Айгуль Адилова призналась, что, когда творческая команда выпустила проект, получила большую обратную связь.

«История остаётся в книгах. Как бы мы этого хотели, но, к сожалению, сейчас мне говорят, что не все из молодого поколения, читают книгу. Все в книгах. История в книгах. В ней мы заявляем, что в книгу вошли фрагменты, которые не вошли в фильм. Это телевизионная версия, поэтому хотелось, чтобы фильм был смотрибельный. В фильме Нурсултан Абишевич впервые затронул такие темы, как смерть его внука, страшные предательства в его жизни. То есть, здесь вопрос не только о политическом, но и о простом человеческом. Мне хотелось открыть какие-то новые грани. Был момент, когда Елбасы сказал: «А знаете, я рисую в свободное время. Давай, я тебе покажу свой альбом и картины». На тот момент в его коллекции было около 50 картин. При нас он начал рисовать новую картину. Это было первое, второе интервью, тогда уже зародилась такая идея - «Штрихи к портрету». Такой творческий посыл», - пояснила Айгуль Адилова.

Известный журналист также рассказала, почему эта книга должна быть в библиотеке каждого казахстанца.

«Впервые книга выходит в таком формате интервью. Это полная расшифровка. Ничего не перерезано. Мы поработали в архивах, вытащили эксклюзивные фотографии, чтобы читателю было интересно. Чтобы читатель видел все события, когда читал книгу. Считаю, что Нурсултан Абишевич был вполне откровенен», - отметила автор книги.

Айгуль Адилова рассказала, что ей было интересно узнать о личном участии Елбасы в урегулировании конфликтных ситуаций между государствами, в целом международных конфликтов.

«Мы знаем, что Нурсултан Абишевич по сути миротворец, если вспомнить историю с Россией и Турцией. Он в деталях рассказывал, как мирил Турцию и Россию. Несколько раз Эрдоган звонит и говорит: «Как я напишу эту записку Путину». Нурсултан Абишевич сам вмешался в этот конфликт, чтобы помирить. Он рассказывал, как они сидели на саммите ШОС за столом переговоров. Он в буквальном смысле перезванивался с Эрдоганом, диктовал, что написать в этой записке, чтобы Путин его принял. Исламу Абдуганиевичу говорит: «Ну, пусти, они же могут помириться. Это нам всем очень важно», - рассказала Айгуль Адилова.



